Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör ve F-16 tepkisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bu yıl 6'ncısı düzenlenen TRT World Forum'da açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

Dünyanın 34 farklı ülkesinden güzel İstanbulumuza hoş geldiniz. 6.'ncısı tertiplenen formu küresel çapta insani, diplomatik etkileşim için önemli bir platform haline geldiğini görüyoruz. Burada yapılan tartışmalar ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyan biz siyasetçiler içinde gerçekten ufuk açıcı oluyor.

TÜRKİYE, DİZİ İHRACATINDA DÜNYADA İKİNCİ SIRADA

Son yıllarda yayıncılık konusunda da çok ciddi mesafe aldık. Televizyon seyircilerinin en çok rağbet gösterdiği programların başında artık TRT'nin yapımları geliyor. Bir dönem yabancı dizilerin istilasına uğrayan ülkemiz bugün dünya çapında dizi, belgesel programlarına imza atıyor. İstanbul ev sahipliği yaptığı film ve dizilerle de küresel bir çekim merkezine gelmiştir. Türkiye, dizi ihracatında dünyada ikinci sıraya yükselmiştir. Türk dizileri Türkiye'nin doğru tanıtımında önemli rol oynuyor. Bu gelişme turizm rakamlarını da olumlu etkiliyor.Her yıl ülkemizi ziyaret eden 50 milyon insanın önemli bir bölümünü Türk dizilerinden etkilenenler oluşturuyor.

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Türkiye'nin Türkiye'den daha büyük olduğu gerçeğine her yurtdışı ziyaretimizde bir kez daha şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın yayıncılık ayağını sizlerle birlikte inşa edecek, TRT'yi daha da küreselbir marka haline dönüştüreceğiz.

DÜNYAYA ÖRNEK TEŞKİL EDECEK BİR BARIŞ DİPLOMASİSİNE İMZA ATTIK

İnsanlığın ortak geleceğini selameti için herkes elini talşın altına koymak mecburiyetindedir. Biz bölgesel meselelerde üzerimize düşen sorumluluğu samimi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Salgın sürecinde ortaya çıkan manzara insanlık için hiç de umut verici olmamıştır. Rusya - Ukrayna savaşı yol açtığı ağır can kayıplarının yanında bölge ve dünya için çok ciddi insani, ekonomik, politik maliyetler oluşturdu. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz ilkesiyle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Dünyaya örnek teşkil edecek bir barış diplomasisine imza attık. Rusya ile Ukrayna araısndaki esir takası da yine ülkemizin arabuluculuğunda gerçekleşti.

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PAZAR GÜNÜ PUTİN'LE GÖRÜŞECEĞİM

Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü Sayın Putin'le görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenskiy'le görüşmek olacak. İstiyoruz ki az gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorundan, tahıl ambarından bu imkanları gönderelim. Tahıl koridorundaki krizin aşılması ülkemizin girişimleri sayesinde olabilir. Türkiye krizin değil çözümün safında duruyor.

TÜRKİYE'NİN MÜCADELE ETTİĞİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE GİZLİ AÇIK DESTEK VEREN BİR AVRUPA İLE ORTAK GELECEK HAYLİ KURMAMIZIN ZOR OLDUĞU AÇIKTIR

Türkiye Avrupa'nın karşı karşıya olduğu meselelerin çözümünde de kilit rol oynama potansiyeline sahiptir. Bunun için önce Avrupa'nın diplomatik ve ekonomik ilişkilerden terörle mücadeleye kadar her konuda ülkemize yaklaşımını müttefiklik ve ortaklık ruhuna uygun şekilde değiştirmesi gerekiyor. Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerine gizli açık destek veren teröristleri himaye eden, tarafı olduğu her meselede, karşısında yer alan bir Avrupa ile ortak bir gelecek hayali kurmamızın zor olduğu açıktır. Avrupa Birliği tam üyeliği sürecinde maruz kaldığımız aleni haksızlıkları, uygulanan örtülü ambargoları bize uygulanan örtülü ambargoları, insani meselelerin şantaj meselesi haline getirilmesi gibi nice sorunları saymıyorum bile.

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TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEMİZDE YALNIZ BIRAKILDIĞIMIZI ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Biz ikinci dünya savaşından sonra tercihimizi Avrupa'yla birlikte yol yürümekten yana kullanmış bununla soğuk savaş döneminin yükünü omuzlamış ülkeyiz. Siyasi, askeri, ekonomik desteğimizle Avrupa'nın güvenliği ve refahını sürdürmesine verdiğimiz katkıları kimse inkar edemez. Yaptığımız onca fedakarlığa rağmen, birliğimizi ve beraberliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız.

TERÖRİSTLERLE VERDİĞİMİZ MÜCADELEDE BİZE KALKIP KİMSE HESAP SORAMAZ



Binlerce TIR silah, mühimmat, araç, gereç, ülkemin güneyinde Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine gönderilmiştir.Bunu gönderen ülke bakıyorsunuz NATO'da beraber olduğumuz ülke. NATO'da beraberiz de bu terör örgütlerine bunca silah, mühimmat, araç gereci nasıl gönderirsin? Yok diyor böyle bir şey. Bütün video yayınlarının hepsini kendilerine gösterdik, gösteriyoruz. Türkiye'ye bunları anlatamazsınız. Çünkü biz her zaman haktan, hakikatten yana, gerçekten yana olduk. Bu teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz.

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DEAŞ'a karşı en ağır darbeyi biz vurduk. Benim diyen ülkeler acaba DEAŞ'la herhangi bir mücadele veriyor mu? Hayır. Bunlarla mücadeleyi veren ülke biziz. Sınırlarımızın güvenliği için başlattığımız harekatları yürütecek kararlılığıa sahip olduğumuzu herkese gösterdik.

YUNANİSTAN'IN ADALARINI SİLAHLA DONATIYORSUN, BİZ HALA F-16 MESELESİNİ PARASINI VERDİĞİMİZ HALDE SİZİNLE ÇÖZEMEDİK

Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı hesapsızca destekleyerek, mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. NATO'da beraberiz ama Yunanistan'ın adalarını silahlarla, uçaklarla donatıyorsun, biz hala F-16 meselesini parasını verdiğimiz halde sizinle çözemedik.

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Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu dönemde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla takip eden değil takip edilen ülke konumumuzu daha da pekiştireceğiz. Türkiye olarak her hal ve şart altında adaleti ve vicdanı temsil etmekte ısrarcı olacağız.