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Son dakika... Adalet Bakanlığı'ndan BAE'ye Sedat Peker talebi

#Sedat Peker#Adalet Bakanlığı#BAE

Adalet Bakanlığı'nca Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gönderilen yazıda, hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanması talep edildi.

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Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararları kapsamında, Sedat Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı.

Adalet Bakanlığı da Sedat Peker'in iadesi için BAE'ye yazı gönderdi.

Yazıda, Peker hakkında, İstanbul Anadolu Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepleri hatırlatıldı. Bakanlık, kırmızı bültenle aranan Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti. 

CNN Türk muhabiri Serhat Dal konuyla ilgili şu bilgileri aktardı:

Adalet Bakanlığı, Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in BAE'den iadesi için harekete geçti. Bakanlık, BAE'den hakkında Interpol tarafından da kırmızı bülten çıkarılan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti resmi makamlardan. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'yle, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararları vardı Sedat Peker için. Bu yakalama kararları kapsamında Sedat Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için 1 Şubat'ta Interpol tarafından da kırmızı bülten çıkarılmıştı. İşte bunun üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti ve BAE'de bulunan Peker'in iadesi için BAE'den geçici tutuklanmasını talep etti. Bakanlık BAE'ye gönderdiği yazıda Sedat Peker hakkında İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iade taleplerini hatırlattı. Adalet Bakanlığı Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti.

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#Sedat Peker#Adalet Bakanlığı#BAE

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