Dış basında manşetler yaptırımlara ayrıldı! 'Boris; deli Vlad'ı durdur!'

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Tüm dünyanın nefesini tutarak beklediği konuşma dün akşam saatlerinde gerçekleşti ve Beyaz Saray'dan konuşan Biden, ABD`nin Ukrayna'da bir Rus işgalinin başladığını ifade ederek, "Rusya dün gece Ukrayna'ya güçlerini yerleştirdi ve şu anda daha fazla güç getirmek, daha ileri gitmek fikrindeler. Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcıdır" dedi.

Rusya ile savaşmak niyetinde olmadıklarını tekrarlayan ve ABD'nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını açıklayan Biden, "İki büyük Rus finans kurumuna tam engelleme yaptırımları, Rus devlet borcuna kapsamlı yaptırımlar uyguluyoruz. Bu, Rusya hükümetini Batı finansmanından kestiğimiz anlamına geliyor. Yani bu artık Batı'dan para toplayamayacağı ve Avrupa pazarlarında ticaret yapamayacağı anlamına geliyor" dedi.

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Biden, Rusya'nın işgal eylemine yanıt olarak Rus oligarklarına da yaptırım uygulanacağını aktararak, “Yarından itibaren başlayarak, Rusya'nın seçkinlerine yaptırımlar uygulayacağız" dedi.

Biden, Rusya'nın doğu Ukrayna'daki varlığını güçlendirmesine karşılık ABD'nin NATO Baltık müttefiklerini korumak için güçlerini harekete geçirdiğini açıkladı. Biden, ABD'nin Kuzey Akım 2'nin durdurulması için Almanya ile birlikte çalıştığını belirterek, "Rusya bir sonraki hamlesini düşünürken, biz de bir sonraki hamlemizi hazırladık. Rusya, saldırganlığını sürdürürse daha da ağır bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Peki dış basın Rusya için öngörülen ve birçoğu çoktan açıklanan yaptırımları nasıl gördü? İşte bazı önemli basın organlarında yankılanan Rusya-Ukrayna krizi ve yaptırım haberleri...

The Times

The Times manşetine taşıdığı başlıkta “Biden savaş uyarısı yaparken Batı yaptırımları devreye soktu" ifadesini kullanırken Rus tanklarının Rostov'a girerken çekilmiş bir görüntüsüne yer verdi. Gazete aynı zamanda Biden'ın Rus ordusunun sınıra kan takviyesi yaptığı yolundaki açıklamasını duyururken bazı İngiliz milletvekillerinin İngiltere'nin açıkladığı yaptırımlar karşısındaki suskunluğuna da yer verdi. The Express

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Express gazetesi İngiltere'nin açıkladığı yaptırım paketini yetersiz bularak eleştirel bir manşet attı. "Putin'i daha sert cezalandırın" manşetiyle çıkan gazete Johnson'ın Putin'e destek veren 150 Rus oligarkını cezalandırdığını yazdı.

The Mirror

Mirror ise oldukça sert bir tavır koyarak "Kirli Rus parasını hemen şimdi Birleşik Krallık'tan çıkarın" manşetiyle İngiltere'nin yaptırım paketini zayıf bulduğunun altını çizdi. Gazete İngiltere'de Rusya'nın kara parasının aklandığını da hatırlatmaktan geri durmadı.

Metro

Metro gazetesi "Onu rubleden vuracağız!" başlığıyla çıkarken Putin'in dekupelenmiş fotoğrafını kullandı. Gazete yaptırımları genel olarak zayıf bulsa da atılan bu ilk adımı olumlu buldu. The Guardian

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Guardian ise yaptırımlar yerine bölgede yaşanan son gelişmeleri manşetine taşıdı. "Putin uydu devletleri tanıyınca savaş tehdidi büyüdü" diye Guardian Ukrayna sınırında çamurlu arazide ilerleyen Rus tanklarının fotoğraflarına yer verdi. Gazete Biden'ın yorumlarını ve Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesine son vermesini de detaylıca analiz etti.

The Telegraph

Gazetenin manşetindeki başlıkta Biden'ın Putin'in işgali başlattığını ve daha da ileri gideceğini söylediği açıklamadan verilirken Boris Johnson'ın fotoğrafıyla birlikte işgalin, Kuzey Akım 2'nin ve Putin'in işgali genişletme niyetinin milyonların acı çekmesine sebep olacağı yorumunu yaptı. Financial times

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Financial Times yaptırımları ilk sayfasında küçük şekilde görürken ana manşetinde bir kez daha Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki ayrılıkçı iki bölgeyi tanıması ve bunun savaş ihtimali artırması üzerinde durdu.

The Sun

The Sun gazetesi İngiltere'nin Ukrayna'ya daha fazla silah göndereceğini duyururken manşetine "Boris; çılgın Vlad'ı durdur" cümlesini taşıdı.

Wall Street Journal

WSJ, ilk sayfasına Biden'ın Rusya'nın hamlelerini net bir şekilde 'işgal' olarak tanımlamasını yerleştirirken ABD tarafından açıklanan yaptırım kararlarına Japonya, Avustralya ve Kanada gibi ülkelerinde katıldığı ve desteklediğini duyurdu.

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Washington Post

Washington Post'un ana manşetinde 'Rus birlikleri Doğu Ukrayna'ya girerken ABD ve müttefikleri de yaptırımları açıkladı' ifadesini kullandı ve bu yaptırım paketlerinin Putin'i durdurup durduramayacağıyla ilgili birçok analiz makalesi de gazetenin ön sayfasından anonslandı. New York Times

New York Times Biden'ın işgal ifadesine yer verirken yaptırımların devreye girdiğini ve Rusya'nın doğalgaz ve para akışı üzerinden hedef alındığını aktardı. Gazete Rus ilerleyişi durmazsa yeni yaptırımların da sırada olduğunu hatırlattı.