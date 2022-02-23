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Son dakika... Rusya-Ukrayna geriliminde 4 senaryo! Rus tankları frene basacak mı?

#Vladimir Putin#Rusya#Ukrayna
Son dakika... Rusya-Ukrayna geriliminde 4 senaryo Rus tankları frene basacak mı
Nerdun HACIOĞLU

Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’ta ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından Rus tanklarının bölgeye girdiğine dair görüntüler çıktı. Şimdi Rus güçlerinin Ukrayna ile ayrılıkçıların cephe hattında mı duracağı, yoksa Donbas’ta Kiev’in kontrolündeki bölgelere yürüyüp yürümeyeceği merak ediliyor.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donbas’ın bağımsızlığını tanıma kararının ardından Rus tankları uluslararası hukuka göre Ukrayna toprağı sayılan Donetsk ve Lugansk ayrılıkçı cumhuriyetlerine girdi. Şimdi tüm dünya, “Putin’in tankları nerede duracak” diye soruyor. Rus ordusunun, Ukrayna ile Rus ayrılıkçıların cephe hattında mı duracağı, yoksa Donbas’ın Ukrayna kontrolündeki bölgelerine de mi gireceği merak ediliyor. Rusya’nın cephe hattını geçmesi ve Ukrayna ordusuyla karşı karşıya gelmesi krizi daha da içinden çıkılmaz bir hale çevirebilir.

ZIRHLILAR SOKAKLARDA

Görgü tanıklarının telefonlarından gelen görüntüler, Rus zırhlı araçlarının Donbas’ın parçası Donetsk şehrine ulaştığını dünyaya gösterdi. Şehrin ana caddesinden cephe hattı istikametinde hareket eden tank ve zırhlı araç konvoyunun geçişi bir saat sürdü. Araç sayısı tahminen 150 idi. Donbas’a geçen Rus asker sayısının ise 10 bin olduğu öne sürülüyor.

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RUSYA DİPLOMATLARINI ÇEKİYOR

Putin’in ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanımasının ardından Donbas bölgesinde Lugansk ve Donetsk ayrılıkçı cumhuriyetleriyle Rusya arasında ikili ilişki kurularak “İşbirliği ve Yardımlaşma Anlaşması” imzalandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “bölge güvenliği Rus kuvvetleri tarafından sağlanacağını” ilan etti. Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Putin’e “Rus ordusunu Rusya sınırları dışına gönderme yetkisi” verirken, Rusya lideri “Gerektiğinde bu hakkı kullanacağız” açıklaması yaptı.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki tüm diplomatik misyon çalışanlarını “güvenlik gerekçesiyle” geri çağırdığını duyurdu.

SİVİL TAHLİYESİ SÜRDÜ

Donetsk ve Lugansk’tan sivillerin Rusya’ya tahliyesi dün de devam etti. Donbas ve Rusya’nın açıklamalarına göre dün itibariyle son 24 saatte Rusya içlerine nakledilen sivil sayısı 83 bini buldu. Yaklaşık 800 kadar sivil ise Rusya yerine Ukrayna denetimindeki bölgelere geçmeyi tercih etti.

Son dakika... Rusya-Ukrayna geriliminde 4 senaryo Rus tankları frene basacak mı

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PUTİN: UKRAYNA NATO’DAN VAZGEÇMELİ

Rusya lideri Putin, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde ülkesinin, Ukrayna’dan bağımsızlığını ilan eden Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı almış olmasına dair, “Bu kararla artık Minsk anlaşmasından söz etmek yersiz” yorumunda bulundu. Ukrayna’nın atabileceği en iyi adımın “NATO’ya üyelik amacından vazgeçtiğini ilan etmek olduğunu” söyleyen Putin, “Ukrayna bizimle geçinmek istiyorsa Kırım’ın Rus toprağı olduğunu kabul etmeli” şeklinde konuştu.

BLINKEN-LAVROV GÖRÜŞMESİ İPTAL

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile 24 Şubat’ta gerçekleştireceği görüşmeyi “Rusya’nın kararlarının ardından anlamı kalmadığı için iptal ettiğini” söyledi. Bu durumda ABD Başkanı Joe Biden ile Putin arasında bir zirvenin de olmayacağı belirtiliyor.

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BUNDAN SONRA NE OLUR? 4 SENARYO

Rusya’nın bağımsızlığı tanıma gerekçesiyle kuvvetlerini Donbas bölgesine sokmasının ardından ‘Putin’in tanklarının nerede duracağı’ senaryoları tartışılmaya başlandı. 2014 yılında Donetsk ve Lugansk ayrılıkçıları Kiev’den bağımsızlık ilan ettiklerinde iki bölgenin eski il sınırları yeni cumhuriyetlerin sınırı olarak ilan edilmişti. Ancak 2014-2015 yılları arasında Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği askeri operasyonlar neticesinde ayrılıkçı oluşumlara ait topraklar üçte iki oranında tekrar Kiev yönetiminin kontrolüne geçerek, yeni cephe hattı belirlenmişti.

Son dakika... Rusya-Ukrayna geriliminde 4 senaryo Rus tankları frene basacak mı

1- CEPHE HATTINDA DURUR

Rus askeri birlikleri Donbas’a girdikten sonra en fazla 2015’ten sonra şekillenen cephe hattına kadar ilerleyecek. Rusya’nın bu askeri hamleyle yetinmesi durumunda dünya rahat nefes alabilecek. Çünkü bu müdahale sahada mevcut durumun aleniyet kazanmış olması anlamına gelecek. 

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2- DONBAS ALINIR

Bu şık daha fazla belirsizlik ve tehlike içeriyor. Rusya’nın Donbas’ta bağımsızlığını tanıdığı iki ayrılıkçı bölgenin 2014 sınırlarını kabul etmesi durumunda Rus ordusunun, Ukrayna ordusunu geri püskürtmek için mevcut cephe hattında çatışmaya girmesi gerekiyor. Putin’in Rusya’nın Donetsk ve Lugansk bağımsızlıklarını 2014 sınırlarına göre tanıdıklarını ilan etmesi, Rus kuvvetlerinin Ukrayna’nın kontrolündeki Donbas bölgesine ilerlemeyi deneyebileceği anlamına geliyor. Bu durumda çatışma riski ve uluslararası toplumun Rusya’ya karşı ağır yaptırımları tetiklenebilir.

3- ÇATIŞMALAR BÜYÜR

Krizde üçüncü senaryo, çatışmaların Kiev ve Moskova kontrolü dışında yerel kuvvetler tarafından tetiklenerek, büyük savaşa dönüşmesi. 

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4- ZELENSKİ’YE DARBE

Rusya’nın en tehlikeli planının Kiev yönetimini devirme girişimi olacağı söyleniyor. Donbas cephesinde Ukrayna ordusunu mevcut cephe hattından eski sınıra itme harekâtıyla birlikte Kiev’de Cumhurbaşkanı Zelenski’yi itibarsızlaştırma operasyonu başlatılacak. Ukrayna’da Rusya sempatizanı yandaş gruplarla darbe organize edilerek yönetim ele geçirilecek.

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DUMANLAR YÜKSELİYOR

Rusya’nın ayrılıkçı cumhuriyetleri tanıması ve bölgeye barış gücü sevk edeceğini açıklamasının ardından Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde sinirler iyice gerildi. Lugansk yakınlarındaki Şastia kasabasında bulunan bir enerji santralı yakınlarına havan topu düşmesi sonrasında dumanlar yükseldi.Ukrayna Donbas bölgesinde çıkan çatışmalarda 1 askerin öldüğünü, 6’sının yaralandığını açıkladı.

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