Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan kira zammı açıklaması

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Adalet Bakanı Bozdağ geçtiğimiz gün, "Konut kiralarında, 1 yıl süreyle, bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilecek, üzerindeki artışlar geçerli olmayacak" açıklamasında bulundu.



Bakan Bozdağ'ın kira zammı düzenlemesi ve gündeme dair açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye bir hukuk devleti, mülkiyet üzerinde herkesin düzenleme hakkı var. Kira artışları ile ilgili düzenlemenin karakteristik özellikleri var. Geçici bir düzenleme, kira artışını yüzde 25 ile sınırlıyor. Sadece meskenlerde geçerli. 1 Temmuz 2023’e kadar geçerli ve devam eden sözleşmeler üzerinde uygulanacak. TÜFE ve şartlar altında geçerli ise onlar uygulanacaktır.

Uzatılma söz konusu değil, geçici mahiyette yapıldı. 1 yıl sonra eski düzenlemeye dönülecek. İstisnai bir durum. Konutlarda ve konutlarda kiracı olarak oturanlar için geçerli. İş yerleri mevcut borçlar kanunu sözleşmesine tabi.

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Gözden Kaçmasın 5 soruda kira düzenlemesi Haberi görüntüle

Yasa bir düzenleme getiriyor. Ev sahibini sınırlıyor kiracıya bir hak getiriyor. Tahliye davası açılırsa mahkemenin ret edeceği aşikardır. Yargı yasal düzenleme karşısında bu sebebe dayalı bir tahliye kararı vereceğini tahmin etmiyorum. Ev sahibi zorla kiracıyı çıkaramaz.Ev sahibini makul düzeyde koruyan ev sahibini de makul düzeyde bir sınıra tabi tutan bir adım attık. 1 yıl süre için yasa bir hakem rolü oynadı, emredici bir hüküm kurarak makul çizgide kavuşturuyor.

STOKÇULUĞA VERİLEN CEZA

Piyasayı etkileme suçları ile ilgili. Piyasayı manipüle eden ve haksız kazanç sağlayanlara yönelik bir yaptırım getiriyor. Geçenlerde ayçiçek yağı ile ilgili bir durum oluştu. Haksız kazançların önüne geçmek.

UZLAŞTIRMA DÜZENLEMESİ

Uzlaştırma şu anda bir cezanın altındaki suçları kapsıyor. 2005’ten beri büyük bir başarı var. Uzlaştırmanın kapsamına girecek suçları araştırıyoruz. Hukuk mahkemelerinde iş yükü azalıyor, masrafı daha az, tarafları memnun ediyor.



Hakaret suçu uzlaştırma kapsamında başka pek çok suç var üzerinde çalışıyoruz. Cezası daha yüksek lan bazı suçları da kapsayacak.