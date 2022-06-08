Son dakika... Bakan Bozdağ açıkladı! Kira artış oranı yüzde 25'i geçemeyecek

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Kira artışlarına yönelik yapılan çalışmalarda son düzenlemeler yapıldı ve çalışmanın kapsamı açıklandı. 4 bakanlığın yaptığı çalışma sonrasında 1 Temmuz 2023'e kadar kira artış oranlarının yüzde 25'i aşamayacak şekilde artırılacağı açıklandı.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor" açıklamasında bulundu.

Bir süredir gündemde olan kira artış oranlarına yönelik düzenleme geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konut kiralarında 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artış oranının yüzde 25'le sınırlandırıldığını açıkladı. Düzenleme 1 yıllık süreci kapsayacak. Bozdağ ayrıca "Böylelikle konut kiralarında, bir yıl süreyle, bir önceki yılın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılabilmesi getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı ifade ediliyor. Geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Kiracı ve ev sahibi hukukuna halel vermeden ikisinin de ortak fedakarlık yapmasına özen gösterdik." dedi.

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Bir önceki uygulamada 12 aylık TÜFE'nin ortalamasına göre zam yapılıyordu ve en son çıkan veri de yüzde 39.33 olarak gerçekleşmişti.

"ŞU ANA KADAR YAPILMIŞ ARTIŞLAR GEÇERLİ"

Doç. Dr. Yıldırım Keser - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

"Sayın bakan sadece konut kiraları için açıklama yaptı. İşyerlerini kapsayıp kapsamadığını göreceğiz. Bu düzenleme geçici bir düzenleme. Yani Türk Borçlar Kanunu'ndaki mevcut düzenleme ortadan kaldırılmıyor. Şu ana kadar yapılmış olan kira artışları geçerliliğini koruyacaktır.

Yasa henüz yürürlüğe girmediği için yürürlülük tarihini tahmin edebiliriz. Temmuz ayı olabileceğini tahmin ediyoruz. 1 Temmuz 2022 - 1 Temmuz 2023 arasındaki artış yüzde 25'i geçemeyecek.

5 YILINI DOLDURAN KİRACILAR...

Burada özellikle altını çizmek istediğim nokta, 5 yılı dolmuş ve bundan dolayı kira bedeli güncellenecek kira sözleşmelerini bu düzenleme açıklama itibariyle kapsamamaktadır. Kira artışı yapılması başka bir hukuki durum, ancak altıncı yılına giren kiracıların kiralarının güncellenmesi farklı bir durumdur.

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Ama yasa yürürlüğe girdiğinde bu konuda başkaca düzenleme var mı onu da takip edeceğiz."

İŞTE YENİ KİRA ARTIŞ ORANLARI