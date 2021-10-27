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Şiddet gördüğü eşine boşanma davası açan Ayla: Ölmek istemiyorum

#Kırklareli#Babaeski#Kadına Şiddet

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde eşi Serhat T.'den (34), sürekli şiddet gördüğü için 38 günde evini terk ederek gittiği babaevinde boşanma davası açan Ayla B. T (28), ölümle tehdit edildiğini söyledi. Ayla B. T uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşinin, babasını döverek burnunu da kırdığını belirterek, "Ben dışarı adımımı atamıyorum. Atsam bile dayak yiyorum, babam dayak yiyor. Beni çarşı içerisinde darp etti, kaşımı patlattı. Ben ölmek istemiyorum. Adaletin bir şekilde yerini bulmasını istiyorum" dedi.

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Babaeski'de yaşayan Ayla B. T, iddiaya göre, 2 yıldır tanıdığı Serhat T., ile 21 Şubat'ta evlendi. İlk günler çiftin evliliği iyi giderken Serhat T., bir süre sonra eşine şiddet uygulayıp, sürekli dövmeye başladı. Eşi tarafından darbedilen genç kadın, 31 Mart gecesi de dayak yemesi üzerine evini terk edip, anne ve babasının yanına gitti. 38 gün evli kalan Ayla B.T., babaevine dönmesine rağmen eşinin yolunu kesip, tehditler etmesi üzerine nisan ayında mahkemeye başvurup, 90 gün uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu sırada hamile olduğunu öğrenen Ayla B.T, mahkemeye başvurarak, boşanma davası açtı.

Boşanmak istemeyen Serhat T., babasının evinde bulunan eşinin dışarıda yoluna kesip, şiddet uygulamaya devam etti. Serhat T., evin içine de girerek hakaretler ve ölüm tehditlerinde bulundu. Şiddet görmeye devam eden Ayla B.T., polise gidip şikayette bulundu, eşi gözaltına alındı. Serhat T. çıkarıldığı adliyede serbest bırakılırken, hakkındaki adli soruşturmalar sürüyor.

'CANINI ALIRIM'

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Serhat T., eşine cep telefonu ile mesaj atarak ölümle tehdit etti. Serhat T. mesajında, "Bu mesajla ister karakola git, ister adliyeye. Senin bir başkasıyla konuştuğunu hissedeyim ya da konuştuğunu bileyim işte o zaman canını alırım, kendi canımı da bunu bil" diye yazdı.

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Boşanma davası açtığı eşinin kendisini ve babasını darbedip sürekli ölüm tehditlerinde bulunduğunu söyleyen Ayla B. T. "2019 yılının Kasım ayında tanıdım, kendisi açık cezaevinde yatıyordu. Ablasını korumak amaçlı eniştesini bıçaklayarak içeri girdiğini söyledi. Ben de sahiplenen birisi olduğu için, etrafındaki herkes onun işe yaramaz biri olduğunu söylemesine rağmen ben ona inandım. 11 Şubat 2021'de evlendik. 31 Mart akşamı şiddet gösterdi, dövdü hakaret etti. Annemin evine geri döndüm. Hiç dur durak bilmedi. Herkese rezil etti, insan içerisine çıkacak hal bırakmadı. Şikayetçi oldum ama mahkememiz daha görülmedi, kasım ayında görülecek" dedi.

'BABAMIN DA BURNUNU KIRDI'

Kendisinin dışında, ilçede bir çay ocağında garson olarak çalışan babasını da darbederek burnunu kırdığını anlatan Ayla B.T., "Babamın da burnunu kırdı, darbetti. Babamı gördüm şaşırdım. Evin bahçesine girmeye çalıştı sonra ve polisler yakaladı. Buraya getirdiler ve nezarete aldılar. Ertesi sabah salınıyor. Sonra bana, 'ister polise, ister adliyeye git, birinle konuştuğunu hissedeyim senin canını alacağım, sonra kendi canımı alacağım' diyor. 'Seni öldüreceğim, yaşamayacaksın' diyor" diye konuştu.

'KORKUDAN DIŞARI ADIMIMI ATAMIYORUM'

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Eşinin kendisini takip ederek sürekli şiddet uyguladığını, ölüm tehdidi içeren mesajlar aldığı için de dışarı çıkamadığını anlatan Ayla B.T., "Şu an halen tehdit ediliyorum. Ben dışarı adımımı atamıyorum. Atsam bile dayak yiyorum, babam dayak yiyor veya aile şiddet görüyor sürekli. Sesimin duyulmasını istiyorum ki mahkemeler kadın hakları için bir şeyler çıkarsın bir an önce. 'Bir başkasıyla olduğunu görürsem, hissedersem canını alırım, kendimin de canını alırım' diyor. Sürekli mesaj gönderiyor, evime gelip söylüyor. Polisler de ondan bıktı. 2 kere nezarethanede kaldı yine sabahında serbest bırakıldı. Bana gülerek, 'istediğin yere git bana bir şey olmaz' diyor" dedi.

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'HAMİLEYKEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜM İÇİN ERKEN DOĞUM YAPTIM'

Kızına hamile olduğu dönemde eşinden şiddet gördüğü için erken doğum yaptığını ve kızının sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğünü söyleyen Ayla B. T., "Bir kız çocuğumuz var ve onun da kendisinden olmadığını herkese söylemiş. 'Bu nasıl bir çocuk, benden değil' demiş. Ama hemen sonrasında 'Ben kızımı göreceğim' diyerek evime geldi. Hamileyken de şiddet gördüm. Şiddet gördüğüm için erken doğum yaptım. Çocuğum erken doğduğu içinde tedavi görmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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'ÖLMEK İSTEMİYORUM, ADALETİ YERİNİ BULSUN'

Eşinin kendisini sürekli ölümle tehdit ettiğini anlatan ve ölmek istemediğini söyleyerek yetkililerin kendisine yardım etmesini isteyen Ayla B.T., "Beni çarşı içerisinde darbetti, kaşımı patlattı. Ben artık adım atamıyorum. Şu an bile tedirginim, hep arkama bakıyorum. Doğal olarak psikolojim bozuldu. Tamam boşanalım, çocuğunu istediğinde gör. Benim için de, onun için de hayat devam etmesi gerekiyor. İş yerimden onun yüzünden ayrıldım. Sürekli rahatsız etti. İş yeriyle anlaşmazlık yaşadım. Hangi işe girersem gireyim beni rahatsız etti sürekli. Hep kapıya polisler geldi. Uzaklaştırmam var, o da kar etmiyor. Bunun bir şekilde mahkemeye çıkıp hapse girmesi gerekiyor. Ben ölmek istemiyorum. Adaletin bir şekilde yerini bulmasını istiyorum" dedi.

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'İLLA BİRİSİNİN Mİ ÖLMESİ LAZIM'

Damadının dövdüğü Kemalettin B. ise, "Beni iş yerime gelerek darbetti. Burnum kırıldı. Evimize gelip eşime ve bana küfür ediyor. Korkutuyor bizi, tehdit ediyor. Öldüreceğini söylüyor. Şikayetçi olduk. Biz şikayetçi oldukça gece nezarete alınıp sabah salınıyor. Nasıl iş anlamadık gitti. İlla birisinin ölmesi mi lazım? Ondan sonra mı hapse atılacak?" dedi.

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#Kırklareli#Babaeski#Kadına Şiddet

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