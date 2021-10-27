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DHA muhabirlerinin elinden bıçağı aldığı sanık, 7 ayrı suçtan yargılanacak

#Bursa#Kadına Şiddet#Bıçaklı Saldırı

Bursa’da bir süre birlikte yaşadığı S.K.’yi (26), bıçak zoruyla kaçırmaya çalışırken DHA muhabirlerinin durdurduğu ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, tutuklanan Tolgahan Toktaş (25) hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, Tolgahan Toktaş'ın, S.K.'nin adresini, e-posta hesabındaki konum bilgilerinden bulup, kapısına dayandıktan sonra boynuna bıçak dayadığını kabul ettiği öğrenilirken, hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlali' 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'silahlı tehdit' 'hakaret' ile 'bilişim sistemine girme' suçlarından dava açıldı.

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Olay, 31 Haziran’da Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi'nde meydana geldi. S.K. bir süre birlikte yaşadığı 2 çocuğunun babası Tolgahan Toktaş’ı şiddet gördüğü gerekçesiyle terk etti. S.K.'nin Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde ev tuttuğunu duyan Toktaş, S.K.’nin kapısına dayandı. Toktaş, S.K. ile bir süre tartıştıktan sonra kadını bıçak zoruyla evden çıkardı ve taksiye bindirdi. Annesinin Akçağlayan Mahallesi’ndeki evine gitmek isteyen Toktaş’ın bıçağından korkan taksi şoförü, aracı Çiçek Caddesi üzerinde durdurdu ve aşağı indi. Bu sırada S.K., Tolgahan Toktaş’tan kurtulmak için kendini dışarı attı fakat Toktaş buna engel oldu.

Helal sana Derya: DHA muhabiri, Hürriyet’e konuştu

İlgili Haber:Helal sana Derya: DHA muhabiri, Hürriyet’e konuştu

Bu sırada olay yerinden geçen Demirören Haber Ajansı muhabirleri Derya Evren ve İsmail Hakkı Seymen, Toktaş’ın belindeki bıçağı fark etti. Olaya müdahale eden Evren, S.K.’yi taksiden çıkarıp Toktaş’ın belindeki bıçağı alırken Seymen ise yaşananları kayıt altına aldı. Çevredekilerin de yardımıyla polise haber veren Evren ve Seymen, ekip gelene kadar da S.K.’yi kendi araçlarına alarak korumaya çalıştı. Ekiplerin gelmesi üzerine şüpheliyi ve bıçağı polise teslim eden muhabirler, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Polisin gözaltına aldığı Toktaş, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Toktaş, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'SENİ ÖLDÜRMEK İSTİYORUM'

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Tolgahan Toktaş hakkında Cumhuriyet Savcılığında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Toktaş’ın verdiği ifade de dikkat çekti. İfadesinde S.K.’nin adresine e-posta hesabına kaydolan konum bilgilerinden ulaştığını söyleyen Toktaş, olay günü S.K.’ye ‘Seni öldürmek istiyorum’ dediğini itiraf etti. Toktaş’ın ifadesinde “S.K. daha önce de evi terk etmişti. O zaman elektronkik posta hesabında gittiği yerlerin konumunu gösterdiğini bildiğim için S.K.’ye ait posta hesabına girip gittiği konumlardan kaldığı yeri bulmuştum. O zaman onu almıştım ve barışmıştık. Fakat S.K. tekrar evi terk etti. Bu sefer de sosyal medya hesaplarına girip görüştüğü emlakçıları ve beni aldattığını düşündüğüm kişinin hesabını buldum. Emlakçılarla iletişime geçerek tuttuğu evi öğrendim. Olay günü kapısına dayandım. Bir süre tartıştık sonra o evdeki bıçağı alıp bana saldırdı. Parmağım kesildi. Ben de elindeki bıçağı alıp boynuna dayadım. Bana ‘Ne yapmak istiyorsan yap’ dedi. Ben de ona ‘Seni öldürmek istiyorum’ dedim. Daha sonra evden çıktık. S.K. bayılma taklidi yapınca çevredekiler taksi çağırdı. Biz de o taksiye bindik ve olayın olduğu yere kadar geldik. Burada taksi durunca S.K. kendini dışarı attı. O sırada sonradan gazeteci olduğunu öğrendiğim bir kadın geldi. Cama vurdu, kapıyı açıp, S.K’yi taksiden indirdi. Benim de belimdeki bıçağı aldı. Sonra polisler geldi ve emniyete gittik” dediği ortaya çıktı.

MUHABİRİ, POLİS SANMIŞ

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Savcı hazırladığı iddianamede, Toktaş’ın kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran S.K.’yi bıçak zoruyla kaçırdığına, kaçırmadan önce cinsel tacizde bulunduğuna, Toktaş’ın olaya müdahale eden muhabir Derya Evren’i polis sandığı için belindeki bıçağı verdiğine ve bu yüzden bıçağı kendi rızasıyla teslim etmesinin etkin pişmanlık kapsamına girmeyeceğine dikkat çekti. Toktaş’ın daha önce de S.K.’ye ait adresi genç kadının e-posta hesabı yoluyla bulduğuna değinilerek, iddianamede savcı, Toktaş’ın, 'konut dokunulmazlığını ihlal, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, cinsel saldırı, bilişim sistemine girme, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve silahla tehdit” suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. İddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Toktaş’ın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

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#Bursa#Kadına Şiddet#Bıçaklı Saldırı

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