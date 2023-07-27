Sıcaklık rekoru sonrası İstanbul'da gök gürültülü yağmur! Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki verilere göre dün saat 14.50'de İstanbul’da sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe 43.4 dereceyle Şile oldu. Sıcaklık Çekmeköy'de 41.7 derece, Eyüpsultan'da 40.4 derece oldu.

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bugüne kadar ölçülmüş ve rekor kabul edilen en yüksek sıcaklık değeri 40.6 derece ile 13 Temmuz 2000 tarihinde kaydedilmişti.

REKOR SICAKLIK SONRASI GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞMUR

İstanbul'da rekor sıcaklık sonrası bu sabah gök gürültülü, şimşekli yağmur etkili oldu. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporunda "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, mevsim normalleri civarına, yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

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KOCAELİ'DE FIRTINA

Kocaeli’de gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülmüş, 13 Temmuz 2000 tarihinden bu yana en yüksek Sıcaklık olarak kayıtlara geçmişti. Gece saat 04.00 sıralarında ise sıcaklık bir anda kırılarak yerini fırtınaya bıraktı. Kısa süreli fırtınada zaman zaman gök gürültüsü de duyuldu. Açık kafelerde oturan vatandaşlar bir süreliğine dışarı çıkmakta güçlük çekti. Fırtınanın etkisi ise uzun sürmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre akşam saatlerinde YAĞMUR yağması bekleniyor.

"FIRTINADAN DOLAYI KİMSE DIŞARIYA ÇIKAMIYOR"

Gündüz yaşanan sıcağın üstüne bu sefer de fırtınadan dolayı insanların çıkmakta güçlük yaşadığını ifade eden Malik Yazıcı, “Sabah çok sıcaktı. Şimdi fırtınadan dolayı kimse dışarıya çıkamıyor. Seka Park’taki su fıskiyeleri herkesi ıslatıyor şu anda. Şu an güzel hava ama fırtınadan dolayı insanlar sıkıntı da yaşayabilir” diye konuştu.

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METEOROLOJİ'DEN YENİ hava durumu RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Balıkesir ve Kütahya’nın kuzey, Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı batı kesimlerde 8 ila 12 derece azalacak, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacak.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.