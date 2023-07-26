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23 yıllık rekor! İstanbul 43 dereceyi gördü: Evde klimalar yetmiyor

Güncelleme Tarihi:

#Sıcak Hava#İstanbul#Hava Durumu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 15:28

İstanbul, bugün tarihin en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Uzmanlar, 'mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı yapmıştı. Megakentte sıcaklık rekor yüksekliklere ulaştı. Ölçülen hava sıcaklığı Şile'de 43.4, Çekmeköy'de 41.7 derece, Eyüpsultan'da 40.4 derece oldu. Sıcak havadan bunalıp serinlemek için sahile gelen Gökhan Artukoğlu isimli vatandaş, "Havalar çok sıcak. Evde çok bunaldık. Aşırı sıcak artık klimalar yetmiyor evde" dedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki verilere göre saat 14.50'de İstanbul’da sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe 43.4 dereceyle Şile oldu. Sıcaklık Çekmeköy'de 41.7 derece, Eyüpsultan'da 40.4 derece oldu.

23 yıllık rekor İstanbul 43 dereceyi gördü: Evde klimalar yetmiyor

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bugüne kadar ölçülmüş ve rekor kabul edilen en yüksek sıcaklık değeri 40.6 derece ile 13 Temmuz 2000 tarihinde kaydedilmişti. Yeni rekor kırılıp kırılmadığıyla ilgili ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

23 yıllık rekor İstanbul 43 dereceyi gördü: Evde klimalar yetmiyor

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"GERÇEKTEN HAVA ÇOK SICAK"

Kentte sıcaklık artınca vatandaşlar serinlemek için sahilleri tercih etti.

 Ersoy Adıgüzel, “Gerçekten hava çok sıcak. Mevsim sıcaklarının çok çok üstünde. Bugün de evde sıcaktan yanmaktansa deniz kenarına gelerek, hem bir deniz havası alalım istedik hem de burada soğuk bir şeyler içeceğiz. Eşimle geldim.

23 yıllık rekor İstanbul 43 dereceyi gördü: Evde klimalar yetmiyor

Özellikle ağaç olmayan bölgelerde beton sıcaklığıyla birlikte sıcaklık gerçekten hissedilenden çok daha fazla oluyor. Bu sıcaklarda özellikle sokak hayvanlarının da ihtiyaçlarını bizlerin insanlar olarak gözetmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes kapısının önünde bir kap su koysun ve onlar için yiyecek koysun diyorum" dedi.

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23 yıllık rekor İstanbul 43 dereceyi gördü: Evde klimalar yetmiyor

"AŞIRI SICAK, KLİMALAR YETMİYOR EVDE"

Gökhan Artukoğlu ise “Havalar çok sıcak. Evde çok bunaldık. Aşırı sıcak artık klimalar yetmiyor evde. Biz de ağabeyimiz ile beraber geldik oturuyoruz denize karşı. Sohbet muhabbet bu şekilde geçiyor günümüz. Ağaç altı yeterince serin bize yetiyor yani.

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23 yıllık rekor İstanbul 43 dereceyi gördü: Evde klimalar yetmiyor

Çayımızı da aldık gördüğünüz gibi" ifadelerini kullandı. Çocuklarıyla birlikte sahile gelen Cemile Bulgan, “Evde sıcakta bunaldık, sıkıldık. Hani havalar sıcak biraz sahilde yürüyüş yapalım çocuklarla iyi gelir, öyle sahile geldik” şeklinde konuştu.

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23 yıllık rekor İstanbul 43 dereceyi gördü: Evde klimalar yetmiyor

"BURASI BİRAZ DAHA SERİN"

Çekmeköy’de park ve bahçeler boş kaldı. Gölgede vakit geçiren Mustafa Divrik, “Sıcaklıklar nedeniyle biz de kendimizi ormana attık. Burası evden biraz daha serin. Sıcaklıktan korunmak için kendimizi böyle parklara atıyoruz. Buralar da boş şu an sıcaklık nedeniyle kimse dışarı çıkamıyor. En sıcak gün de bugün. Şapkamızı ve gözlüğümüzü alıp çıktık dışarı" dedi.

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23 yıllık rekor İstanbul 43 dereceyi gördü: Evde klimalar yetmiyor

DOĞAL AFET UYARISI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte doğal afet uyarısı verilirken, meteoroloji yetkilileri de vatandaşları işi olmadığı takdirde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

23 yıllık rekor İstanbul 43 dereceyi gördü: Evde klimalar yetmiyor

Yetkililer, vatandaşlardan özellikle öğlen saatlerinde güneş çarpmalarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Bunaltan sıcakların etkili olduğu mega kent İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gördü.

23 yıllık rekor İstanbul 43 dereceyi gördü: Evde klimalar yetmiyor

SICAKTAN BUNALAN VATANDAŞALR KAFASINI ISLATTI

İstanbul’un en önemli turistik ve tarihi yerlerinden olan Sultanahmet Meydanı’nda sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar kafalarını ıslatırken, bazıları da gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti. Rekor sıcaklar nedeniyle Sultanahmet Meydanı'nda güneş altındaki bankların boş kaldığı görüldü.

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23 yıllık rekor İstanbul 43 dereceyi gördü: Evde klimalar yetmiyor



75 yaşında olduğunu söyleyen bir vatandaş, sıcak havaya rağmen sevdiği için çalıştığını belirterek, "Bunaltan bir sıcak var. İklimlerin değişeceği yıllardır söyleniyor. Bilinçli olmak gerekiyor" dedi.

23 yıllık rekor İstanbul 43 dereceyi gördü: Evde klimalar yetmiyor


Gaziantep'ten geldiğini söyleyen bir vatandaş ise, "Antep böyle değil. Orada nem yok, havası kuru. O yüzden sıcağı çok hissetmiyoruz. Bunaltan bir sıcak var" diye konuştu.

23 yıllık rekor İstanbul 43 dereceyi gördü: Evde klimalar yetmiyor

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#Sıcak Hava#İstanbul#Hava Durumu

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