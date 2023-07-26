23 yıllık rekor! İstanbul 43 dereceyi gördü: Evde klimalar yetmiyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki verilere göre saat 14.50'de İstanbul’da sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe 43.4 dereceyle Şile oldu. Sıcaklık Çekmeköy'de 41.7 derece, Eyüpsultan'da 40.4 derece oldu.

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bugüne kadar ölçülmüş ve rekor kabul edilen en yüksek sıcaklık değeri 40.6 derece ile 13 Temmuz 2000 tarihinde kaydedilmişti. Yeni rekor kırılıp kırılmadığıyla ilgili ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

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"GERÇEKTEN HAVA ÇOK SICAK"

Kentte sıcaklık artınca vatandaşlar serinlemek için sahilleri tercih etti.

Ersoy Adıgüzel, “Gerçekten hava çok sıcak. Mevsim sıcaklarının çok çok üstünde. Bugün de evde sıcaktan yanmaktansa deniz kenarına gelerek, hem bir deniz havası alalım istedik hem de burada soğuk bir şeyler içeceğiz. Eşimle geldim.

Özellikle ağaç olmayan bölgelerde beton sıcaklığıyla birlikte sıcaklık gerçekten hissedilenden çok daha fazla oluyor. Bu sıcaklarda özellikle sokak hayvanlarının da ihtiyaçlarını bizlerin insanlar olarak gözetmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes kapısının önünde bir kap su koysun ve onlar için yiyecek koysun diyorum" dedi.

"AŞIRI SICAK, KLİMALAR YETMİYOR EVDE"

Gökhan Artukoğlu ise “Havalar çok sıcak. Evde çok bunaldık. Aşırı sıcak artık klimalar yetmiyor evde. Biz de ağabeyimiz ile beraber geldik oturuyoruz denize karşı. Sohbet muhabbet bu şekilde geçiyor günümüz. Ağaç altı yeterince serin bize yetiyor yani.

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Çayımızı da aldık gördüğünüz gibi" ifadelerini kullandı. Çocuklarıyla birlikte sahile gelen Cemile Bulgan, “Evde sıcakta bunaldık, sıkıldık. Hani havalar sıcak biraz sahilde yürüyüş yapalım çocuklarla iyi gelir, öyle sahile geldik” şeklinde konuştu.

"BURASI BİRAZ DAHA SERİN"

Çekmeköy’de park ve bahçeler boş kaldı. Gölgede vakit geçiren Mustafa Divrik, “Sıcaklıklar nedeniyle biz de kendimizi ormana attık. Burası evden biraz daha serin. Sıcaklıktan korunmak için kendimizi böyle parklara atıyoruz. Buralar da boş şu an sıcaklık nedeniyle kimse dışarı çıkamıyor. En sıcak gün de bugün. Şapkamızı ve gözlüğümüzü alıp çıktık dışarı" dedi.

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DOĞAL AFET UYARISI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte doğal afet uyarısı verilirken, meteoroloji yetkilileri de vatandaşları işi olmadığı takdirde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Yetkililer, vatandaşlardan özellikle öğlen saatlerinde güneş çarpmalarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Bunaltan sıcakların etkili olduğu mega kent İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gördü.

SICAKTAN BUNALAN VATANDAŞALR KAFASINI ISLATTI

İstanbul’un en önemli turistik ve tarihi yerlerinden olan Sultanahmet Meydanı’nda sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar kafalarını ıslatırken, bazıları da gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti. Rekor sıcaklar nedeniyle Sultanahmet Meydanı'nda güneş altındaki bankların boş kaldığı görüldü.

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75 yaşında olduğunu söyleyen bir vatandaş, sıcak havaya rağmen sevdiği için çalıştığını belirterek, "Bunaltan bir sıcak var. İklimlerin değişeceği yıllardır söyleniyor. Bilinçli olmak gerekiyor" dedi.

Gaziantep'ten geldiğini söyleyen bir vatandaş ise, "Antep böyle değil. Orada nem yok, havası kuru. O yüzden sıcağı çok hissetmiyoruz. Bunaltan bir sıcak var" diye konuştu.