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İstanbul’a çamur yağdı! Oto yıkamacılara akın ettiler

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#İstanbul#Toz#Yağmur
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 11:20

İstanbul’da, bazı ilçelerdeki toz taşınımı, sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmurla birlikte çamur yağışına neden oldu. Araçları çamurla kaplanan sürücüler, oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

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İstanbul’da, günlerdir süren kavurucu sıcaklar, bu sabah yerini yağmura bıraktı. Hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşerken, birçok ilçede yer yer gök gürültülü yağmur yağışı görüldü. Bazı ilçelerdeki yağış toz taşınımı ile birleşince çamur yağışına neden oldu. Şişli ve Beyoğlu’nda çok sayıda araç çamurla kaplandı. Araçlarını temizlemek için oto yıkamacıları tercih edenler yoğunluk oluşturdu.

İstanbul’a çamur yağdı Oto yıkamacılara akın ettiler

Çamurla kaplanan minibüsünü oto yıkamacıya getiren Cahit Algan, aracıyla turist taşıdığını belirterek “ “yağmur yağdığı için aracımı yıkatmaya geldim. Bizim işimiz turizm olduğu için aracımızın temiz olması gerekiyor. Haliyle biz de yıkatmak için buraya geldik" diye konuştu.

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İstanbul’a çamur yağdı Oto yıkamacılara akın ettiler

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#İstanbul#Toz#Yağmur

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