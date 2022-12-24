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Schengen düğümü çözülüyor

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Birliği#Schengen#Erasmus
Schengen düğümü çözülüyor
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 07:00

Dışişleri’nin AB üyesi ülkelerle yaptığı görüşmelerin ardından büyükelçilikler “Personel sayımızı artırmaya çalışacağız. Aracı vize kuruluşlarından teknik destek alacağız. Özelikle iş dünyası ve öğrenciler için acil vize kanalı açacağız” sözü verdi.

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Türkiye’den Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler için Schengen vizesi başvurularında yaşanan sıkıntılar çözülme yolunda. Türk vatandaşlarına yönelik bir yılı bulan randevu süreleri ve vize reddi konusundaki sıkıntıları çözmek üzere Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bir süredir AB ülkelerinin diplomatik temsilcileri ile temas halindeydi. Bu kapsamda Ankara’da üç toplantı yapılırken, Türk vatandaşlarına vize kolaylığı konusunda önümüzdeki dönemde AB ülkelerinin atacağı adımlar netleşti.

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Edinilen bilgiye göre, Ankara’da bulunan AB üyesi ülkelerin büyükelçilikleri vize konusunda, “Personel sayımızı artırmaya çalışacağız. Aracı vize kuruluşlarından teknik destek alacağız. Özelikle iş dünyası ve öğrenciler için acil vize kanalı açacağız” taahhüdünde bulundu.

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Schengen düğümü çözülüyor

3.5 MİLYON BAŞVURU

Avrupa ülkelerine Türkiye’den ortalama her yıl 1.2 milyon vize başvurusu olduğu bilgisini paylaşan Dışişleri yetkilileri, 2020 ve 2021’de pandemi nedeniyle vize başvurularının 200 bine kadar düştüğünü, bunun üzerine ise birçok AB ülkesinin vize birimlerini kapattığını veya personelini azalttığını belirtti. Ayrıca iki yıldır (2020-2021) pandemi nedeniyle vize başvurusu yapmayan; eğitimini, ziyaretini, ticaretini ve turizmini erteleyenlerin de başvurularıyla 2022 yılında toplam sayının 3.5 milyona ulaştığı ifade edildi.

VİZEYİ AZALTMADIK

Avrupalı büyükelçilerin, “Vizeyi azaltmadık, pandemi nedeniyle azaltılmış hizmetimiz karşında artan bir başvuru sayısı bulduk. 2019 yılı ile karşılaştırıldığında daha fazla vize veriyoruz. Vize başvurularında ret sayısında da özel bir artış yok. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de gelişigüzel başvuru yapılması ve eksik belge” dediği aktarıldı. Yetkililer, Türkiye’den Shengen ülkelerine yapılan iltica başvurularındaki artışın da vize konusunda bazı ülkeleri daha hassas yaptığına dikkat çekti.

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ÖNCELİK ÖĞRENCİLERE

AB ülkelerinin büyükelçileriyle yapılan üç toplantıdan birinin vize almakta zorlanan Erasmus öğrencileri için özelikle Ulusal Ajans’ta yapıldığı öğrenildi. Vize konusunda önceliğin eğitim amaçlı yurtdışına çıkacak öğrencilere verileceği ve kolaylık sağlanacağı da belirtildi.

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#Avrupa Birliği#Schengen#Erasmus

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