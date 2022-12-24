Kiraya zamda bahane bitmiyor! Yeni yıl ve asgari ücret artışı nedeniyle rakamlar yükseliyor

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Şimdi de hem yeni yıla girilecek olması hem de asgari ücret zammı bahanesi ile rakamlar yükselmeye başladı. Emlak sektörü temsilcilerinin verdiği bilgiye göre son haftalarda asgari ücret zammını bekleyen ev sahipleri ya ilanlarını askıya aldı ya da önceden zam yaptı. Yeni asgari ücret rakamının belli olmasıyla birlikte zam taleplerinde artış bekleniyor. Yılsonunda ve asgari ücrete zam dönemlerinde kimi mülk sahiplerinin haksız fiyat artışı yolunu seçtiğini belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, “Asgari ücret artışı ev sahibini ilgilendiren bir durum değil. İşçi çalıştıran, maliyeti artan bir işletme gibi davranılamaz. Yeni yıla girilecek olması da bir anlam ifade etmez. Mülk sahibi piyasa rayicine bakıp ona göre fiyatını belirlemeli” diye konuştu.

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HAFTALIK DEĞİŞİYOR

İstanbul Bakırköy’de emlak ofisi sahibi Turgay Baykal, asgari ücrete artış beklentisi ile henüz yeni rakam belli olmadan fiyat artışı yapıldığını söyledi. Bölgesinde 7 bin lira bandından olan kiraların 9 bin liraya çıktığını belirten Baykal, “Zaten kira rakamları son bir yılda ciddi oranda arttı. Şimdi zamlı rakama yeni zam yapılıyor. Ev sahibine istediğin rakam bölge rayicine göre yüksek dediğimizde kabul etmiyor, başka emlak ofisine gidiyor. Kiralık ev bakmaya gelenler rakamların gelirlerinin tamamı ya da 3’te 2’si kadar olduğunu söylüyor. Evinde kiracısı olan da ara zam yapmak istiyor” dedi. Bağcılar’da emlak ofisi sahibi Mehmet Kaya ise, bir aydır kimi mülk sahiplerinin hem kiralık hem de satılık evlerin fiyatını belirlemek için beklemeye geçtiğini, bugünden sonra fiyat artışı beklediklerini dile getirdi. Kaya kiraların nasıl hızlı arttığını şöyle anlattı: “Bağcılar’da yeni bir binada 2+1 daireler için 2 ay önce 8 bin lira kira değeri öngördük. Ev sahibi 1 ay bekleyelim dedi. Bir hafta önce 10 bin istediğini söyledi. Şimdi haftaya duruma bir daha bakalım diyor. Bugün kira piyasasında rakamları haftalık günceller hale geldik.”

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EV SAHİBİ KEYFİ OLARAK ARTIŞ YAPAMAZ

Evini yeni kiraya verecek mülk sahipleri istedikleri rakamı belirliyor. Ancak kiracılı bir evde keyfi zam yapılması söz konusu değil. Yeni yıl ya da asgari ücret artışı bahanesi ile ara zam talepleri olsa da, uzmanlar bunun yasal olmadığına dikkat çekiyor. Kiraya zam yılda bir kez sözleşme yenileme döneminde yapılıyor. Normal şartlarda artış TÜFE 12 ay ortalamasına göre uygulanıyordu. Ancak fahiş artış sonrası kiracıları korumak için yasal sınırlama geldi. Buna göre ev sahibi temmuz 2023’e kadar en çok yüzde 25 artış yapabilecek. 5 yılı dolduran kiracılar için de rakamın yeniden belirlenmesi için kira tespit davaları açılması mümkün. Bu davaların 2.5 yıldan önce sonuçlanmadığını söyleyen hukukçular, tarafların uzlaşmasını tavsiye ediyor. Ev sahipleri evi daha yüksek fiyatla kiraya vermek için haksız tahliye yolunu da seçebiliyor. Bu konuda da uzmanlar şu önemli bilgiyi paylaşıyor; “Ev sahibi çoğunlukla ‘ben ya da çocuğum oturacak’ diyerek kiracısını tahliye ediyor. Eğer ev bu yolla tahliye edilirse, 3 yıl boyunca başkasına kiraya verilemez. Verilmesi durumunda eski kiracıya tazminat ödenir.”