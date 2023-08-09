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Sağlıkta şiddete karşı yeni uyarı sistemi

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#Beştepe#Kabine Toplantısı#Fahrettin Koca
Sağlıkta şiddete karşı yeni uyarı sistemi
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 07:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddete karşı devreye giren Şiddet Eylem Planı kapsamında hastanelerde görevli emniyet personeli ile güvenlik sayısını arttırmayı hedeflediklerini ve yeni bir önleyici sistem üzerinde çalıştıklarını söyledi.

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Beştepe’de önceki gün düzenlenen Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koca, şunları söyledi:

- POLİS VE GÜVENLİKÇİ SAYISI ARTACAK: “Ağırlıklı olarak hastanelerimizde görevli emniyet personeli ve güvenlikçi sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Ancak bundan daha önemli gördüğümüz, İçişleri Bakanlığımız ile birlikte bir hazırlığımız var. Tamamlanmak üzere olan bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma ‘beyaz kod’ öncesi bir ara uyarı ve ön haber sistemi. Biliyorsunuz beyaz kodda adli ve kolluk süreci derhal başlıyor. Ondan önce bir şiddet eylemi riski olması durumunda ya da bir şekilde daha önce şiddete başvurmuş birisinin olma ihtimaline karşı bir öncül kod verilmesini hedefliyoruz. Orada hastane emniyetini, güvenliğini ve ilgili idarecileri devreye sokacak bir uyarı sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bir yazılım hazırlanıyor bunun için. Yazılımın bitmesiyle bu durum, öncül şiddet eylemini önleme anlamında yeni bir yaklaşım.

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- SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MEKTUP: Bildiğiniz gibi bütün sağlık çalışanlarımıza bir mektup gönderdim. Gönderdiğimiz mektuba toplam gelen mail sayısı 45 bine yaklaştı. 45 bin çalışanımızdan da şiddet eylem planı başta olmak üzere çalışma şartları ile ilgili önerilerini alıyoruz. Tedbir alınması gereken konuları ilgili bakan yardımcılarımıza genel müdürlerimize iletiyorum. Bazılarına kendim cevap veriyorum, bazılarıyla da doğrudan irtibata geçip dinliyorum. 

Sağlıkta şiddete karşı yeni uyarı sistemi

Fahrettin Koca

- SABİT ÜCRETİN EMEKLİLİĞE YANSITILMASI: Yapılması gereken birçok şeyi yaptık. Malpraktis yasası, sağlık çalışanlarınauygulanan şiddetin katalog suçlara alınması, mahsuplaşmanın artık olmaması, herkesin sabit taban ücreti ve teşvikten alabilir hale gelmiş olması gibi, asistanların nöbet sayısı ve süresinin 24 saatten fazla olmaması dahil olmak üzere birçok düzeltmeleri yaptık. Ancak, esas bundan sonra yapılması gereken düzenlemeler var. Çalışanların sabit ücretlerinin emekliliğe yansıması konusu var. Yapılsın gayreti içindeyiz. Aile hekimliğiyle ilgili cari ödemeler sorun olmaya başladı. Aile hekimliği uzmanlarının da taban ücretlerinin uzman katsayısına çıkarılması...”

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#Beştepe#Kabine Toplantısı#Fahrettin Koca

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