Sağlık Bakanlığı’ndan sofra uyarısı

‘24 SAAT DİNLENDİRİN’

“Kurban Bayramı dini kuralların yerine getirilmesinin yanı sıra sofraların temel besin maddesini oluşturan etin uzun bir dönem tüketilecek olması anlamına da gelir. Kurban Bayramı’nda, sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına her zaman özen gösterilmelidir. Bu özel günlerde tek çeşit besinlere ağırlık vermek yerine, öğünlerde beş besin grubundan besinlerin tüketilmesi sağlıklı ve dengeli seçimler için gereklidir. Bunun için süt ve süt ürünleri grubu, et-yumurta-kuru baklagiller (nohut, mercimek, fasulye) ile yağlı tohumlar (ceviz, fındık, badem) grubu, sebzeler grubu, meyveler grubu, ekmek ve tahıllar (makarna, pirinç) grubu dengeli olarak tüketilmeli. Kalp-damar hastaları, diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları ve böbrek hastaları gibi kronik hastalıklara sahip bireyler daha da dikkatli olmalılar.

Bayram günü kesilen hayvan eti, bekletilmeksizin birkaç saat içinde pişirilerek tüketilebiliyor. Ancak yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirme de hem de sindirimde zorluk yaratır. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Özellikle mide rahatsızlıkları çeken bireyler, eti 24 saat uygun bekleme koşullarında dinlendirdikten sonra tüketmelidir. Bayram sabahı kurban kesme telaşı olsa da mümkün olduğunca kahvaltı öğününü atlanmamalıdır.

‘SEBZEYLE TÜKETİN’

Etler, C ve E grubu vitaminleri ile kalsiyumdan fakirdir. Bu nedenle etlerin mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmesi veya etlerin yanında C vitamininden zengin sebze-salata-meyve-taze sıkılmış meyve sularının tüketilmesi oldukça önemlidir. Bu yöntem hem besin çeşitliliğinin sağlanmasını sağlar hem de sebzelerde bulunan C vitamini demirin emilimini arttırır.

Kurban etleri, büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılmalı. Buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta -2 derecede birkaç hafta, -18 derece derin dondurucuda ise 3-4 ay süreyle saklanabilir. Etin hazırlanmasında, haşlama, ızgara, fırında pişirme gibi yöntemler kullanılmalı, kızartmadan mümkün oldukça kaçınılmalıdır. Izgara yapımında, etle ateş arasındaki uzaklık eti yakmayacak, kömürleşme olmayacak şekilde ayarlanması kanser yapıcı maddelerin oluşumunu önler.

‘YAĞ EKLEMEYİN’

Bayram sofralarımızı süsleyen Kurban Bayramı’nın geleneksel yemeği haline gelen kavurmanın içine ilave tereyağı veya kuyruk-içyağı eklemeden, kendi suyunda, kısık ateşte pişirme sağlıklı bir yöntem olarak yapılabilir. et ilaveli yemeklere yağ eklemeyin. Genel olarak sakatat tüketimi de Kurban Bayramı’nda artmaktadır. Kolesterol yüksekliği olanlar ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketiminden kaçınmalıdır. Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve kabızlıktan korunmak için lif (posa) içeriği yüksek olan sebze, meyve ve kuru baklagiller tüketilmelidir. Etlerin yanında bulgur-tam buğday ekmeği-ayran-yoğurt-cacık tüketilmesi tercih edilmelidir.”