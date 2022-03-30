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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Sağlık çalışanına şiddete ağır cezalar geliyor

#Sağlık Bakanlığı#Şiddet#TBMM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu Sağlık çalışanına şiddete ağır cezalar geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına yönelik Meclis'teki çalışmalarla ilgili olarak, 'Kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran yasa değişikliği teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda olduğu gibi kabul edildi.' dedi.

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Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran yasa değişikliği teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda olduğu gibi kabul edildi. Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür ediyoruz.

KABUL EDİLDİ

Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan malpraktis davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan yasa değişikliği teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda olduğu gibi kabul edildi. Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür ediyoruz.

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#Sağlık Bakanlığı#Şiddet#TBMM

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