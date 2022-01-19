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Esenyurt'ta acil serviste dehşet! Bıçakla bastı, tehditler savurdu, doktora saldırdı

#İstanbul#Esenyurt#Acil Servis

İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı kişilerin özel bir hastanede tedavi edildiğini düşünen eli bıçaklı bir kişi hastaneyi bastı. Hastanedekileri tehdit eden, bıçağı boğazlarına dayayan saldırgan, bir doktora da yumruk attı. Olay anı hastanenin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Olay, 9 Ocak'ta Esenyurt'taki özel bir hastanede meydana geldi. Akşam saatlerinde hastanenin yakınında iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Taraflar hastaneye girmek istedi fakat güvenlik görevlileri izin vermedi. Taraflardan biri olay yerinden ayrıldı fakat gidip akrabalarını toplayarak hastaneye geri döndü.

HASTANEDE BIÇAKLA TEHDİTLER SAVURDU

Elinde bıçak olan Ali Rıza B., hastaneye girdi ve kavga ettiği kişilerin nerede olduğunu sordu. Hastane çalışanlarının ısrarına rağmen yaralının içeride olmadığına ikna olmayan Ali Rıza B., hem hastaları hem de hastane personeline bıçakla tehditler savurdu.

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DOKTORA YUMRUK ATTI

Hastalardan birine bıçak sallayan saldırgan daha sonra da acilde görevli doktora yumruk attı. Aldığı darbeyle gözlüğü kırılan doktor, gözünden yaralandı. Hastane çalışanları 'beyaz kodla' polise haber verdi. Saldırgan, koridorda bekleyen bir kişinin de boğazına bıçak dayayıp tehditler savurdu. Ali Rıza B. polis gelmeden hastaneden ayrıldı.

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Polis ekipleri, hastanede inceleme yaparken saldırgan bu sefer de pansuman yaptırmak için geri döndü. Hastane personelinin polise bilgi vermesi üzerine pansuman yaptırmaya gelen şüpheli gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen Ali Rıza B. tutuklandı.

Esenyurtta acil serviste dehşet Bıçakla bastı, tehditler savurdu, doktora saldırdı

"KEŞKE HİÇ OLMASA AMA MAALESEF SÜREKLİ YAŞIYORUZ"

Hastanenin acil bölümünde görev yapan Ahmet Şen, "Sağlık çalışanları çok fazla şiddet görüyor. Önlemlerin arttırılması durumunda önüne geçilebileceğine inanıyorum. Yaşanan durum çok kötü keşke yaşanmasa. Birisi bıçakla gelip hastanın boğazına saldırmaya çalışıyor doktora vuruyor. Keşke hiç olmasa ama maalesef sürekli yaşıyoruz. Kendi çalıştığım hastanede böyle bir şey yaşanması bana kendimi kötü hissettirdi" dedi.

Esenyurtta acil serviste dehşet Bıçakla bastı, tehditler savurdu, doktora saldırdı

"O BIÇAK BOĞAZINI KESEBİLİRDİ"

Hastane çalışanlarından Suat Karakamışlı, "Eli bıçaklı bir saldırgan geçen gün geldi, acilde doktora zarar vermeye çalıştı. Bu saldırgan dışarından geldiği gibi doktora saldırmaya çalışınca doktor yine görevini yerine getiremedi. Çevreye bayağı zarar verdi. Bizim görevimizi daha iyi yapabilmemiz için üzerimizde baskı olmaması lazım ama herkes bize o kadar zarar veriyor ki görevimizi yapamıyoruz. O bıçak boğazını kesebilirdi. Tekrar söylüyorum şiddete hayır" diye konuştu.

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Olay anı hastanenin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde saldırganın acilde bıçakla dolaşması ve hastalarla sağlık çalışanlarının üzerine yürümesi dikkat çekti.

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#İstanbul#Esenyurt#Acil Servis

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