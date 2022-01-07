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Doktora çirkin saldırı! Sebebi pes dedirtti

#Doktor#Saldırı#Sağlık Çalışanı
Doktora çirkin saldırı Sebebi pes dedirtti

Balıkesir'in Edremit ilçesi Devlet Hastanesi'nde, çocuğuna tırnak batması şikayeti nedeniyle randevu almak isteyen anne M.Ö., ayın 18’ine verilen randevu tarihini beğenmeyip iddiaya göre Op. Dr. Hüseyin Kara'ya hakaretlerde bulundu. M.Ö., bir süre sonra eşi  A.Ö. ile birlikte yeniden hastaneye geldi. Dr. Hüseyin Kara’nın ‘Karınız' demesine kızan A.Ö., ‘Karınız değil, eşiniz diyeceksin’ diyerek, doktor Kara'yı tehdit edip, yüzüne yumruk atarak darbetti.

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Çocuğunun tırnak batması şikayetiyle bugün saat 16.00 sıralarında Edremit Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği'ne gelen anne M.Ö., en erken randevunun ayın 18’inde olduğunu öğrenince durumun acil olduğunu söyledi, Dr. Hüseyin Kara ve sekreteriyle tartışmaya başladı. İddiaya göre, Genel Cerrah Op. Dr. Hüseyin Kara’ya sözlü hakarette bulundu. Hastaneden ayrılan M.Ö., durumu eşi A.Ö.’ye anlattı. Öfkelenen A.Ö., hastaneye gelerek, Dr. Hüseyin Kara’nın poliklinik yaptığı odanın kapısını tekmelemeye başladı. A.Ö., durumu anlatmaya çalışan Op. Dr. Hüseyin Kara'nın, ‘karınız’ demesine kızarak, "‘karınız' diyemezsiniz, 'eşiniz' diyeceksiniz’" diyerek, tehditler savurup yumruk atmaya başladı. Doktor Kara'nın yüzünde darp izi oluştu.  A.Ö. özel güvenlik görevlileri tarafından hastaneden çıkarıldı. Polis tarafından gözaltına alınan A.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Darp raporu alan doktor Hüseyin Kara ise, A.Ö. ve M.Ö.'den şikayetçi olduğunu belirterek, yaşadığı dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:

“Yanında olmayan çocuğu için tırnak batması şikayetiyle randevu istedi. Sekreterimiz bu ayın 18'ine randevu verdi. Bunu kabul etmedi, daha erkene istedi. Ben dedim ki, başka verecek randevu yok. Üstelik randevu yok, hastanda yok. Öyle olunca sözlü hakaretlerde bulunmaya başladı. ‘Aklınız yerinizde yok mu?’ gibi laflar etmeye başladı. Ben de, ‘Bu şartlarda ben size randevu veremem. Siz başka bir doktorla görüşün’ dedim. Kişi hakaret etmeye başladı. Arkasından yarım saat sonra kocasıyla geldi. Biz hasta bakarken kapıyı tekmelediler. Daha sonra hastanenin güvenlik ekibi geldi. ‘Doktor bey eşi geldi, yardımcı olalım. Efendi bir adama benziyor’ dediler. Bende ‘Çağırın’ dedim. Eşi ile konuşurken ‘Karınız’ dedim. ‘Karınız’ diyemezsiniz, ‘Eşiniz' diyeceksiniz’ dedi. ‘Siz ne diyorsunuz?’ dedim. ‘Bak. Yarın gelir, seni indirim’ dedi ve arkasından yumruk sallamaya başladı. Araya güvenlik görevlileri girdi” diye konuştu. 

Doktora çirkin saldırı Sebebi pes dedirtti

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SAĞLIK EMEKÇİLERİ SALDIRILARA KARŞI TEDBİR ALINMASINI İSTEDİ 

Edremit Devlet Hastanesi Poliklinik girişi önünde doktorlar ve sağlık çalışanları da saldırıyı kınadı. Sağlık çalışanları adına konuşma yapan Edremit Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Ayhan Ağaoğlu, “Bugün yine tüm Türkiye’de yaşanan ve seri haline gelmiş ve önüne bir türlü geçilemeyen bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Genel Cerrahi Uzmanı doktor arkadaşımız Hüseyin Kara bir şahıs tarafından ısrarla iki kez darp ve sözlü saldırıya uğramıştır. Biz bu çalışma şartlarımızın düzeltilmesi için defalarca başvurmamıza rağmen, defalarca söylememize rağmen hiçbir düzenleme olmamıştır. Burada işler bize düşmüştür. Kendi kendimizi korumak durumu ile karşı karşıya kalacağız. Biz özveriyle çalışan, günde 70-80 civarında hasta bakan ve canını dişine takarak çalışan insanlarız. Biz sağlık emekçileriyiz. Bu emeklerimizin karşılığı bu olmaması lazım. Arkadaşlarımızın darp edilmesini istemiyoruz. Arkadaşlarımız özveri ile çalışmaktadırlar ama her gün her gün darp, her gün saldırı bizleri bu aşk ve bu şevkten uzaklaştırmaktadır. Biz hekim camiası olarak gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz” dedi.

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#Doktor#Saldırı#Sağlık Çalışanı

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