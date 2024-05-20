Reisi'nin helikopterinin enkazını bulmuştu! İşte dakika dakika Bayraktar Akıncı’nın tarihi görevi

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Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından, İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını duyurmuştu.

İran devlet televizyonu, helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurmuştu.

İşte dakika dakika Bayraktar Akıncı’nın tarihi görevinin detayları:

20.00: Dış işlerinden MSB'ye gece görüşlü arama kurtarma helikopter talebi, MSB'nin helikopterle birlikte İHA görevlendirebileceği teklifi

20.30: Teklifin İran yetkilileri tarafından kabulü ve MSB'nin Genel Kurmay Baskanligina hazırlık talimatı

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22.30: MSB'nin AKINCI A6 (mühimmatlı) için sınır geçiş talimatı

23.00: İran tarafının mühimmatlı olduğu için A6'yı kabul etmemesi sebebiyle sınır geçişinin iptali

23.18: Batman'dan AKINCI A5 (mühimmatsız) kalkışı

00.13: Van bölgesinden sınır geçişi

00.45: Hedef bölgesine 30,000 feet irtifadan uçarak varış

02.22: Kötü hava şartlarında yüksek irtifada görüntü alınamamasından dolayı kademe kademe 9,000 feet irtifaya iniş ve İlk ısı kaynağı tespiti

02.37: İran tarafıyla İHA görüntü paylaşımı

04.30: İran arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşması

05.46: İran arama kurtarma ekiplerinin helikopter enkazına ulaşması

05.50: İran yetkililerinin bölgeye başka hava araçları gireceği için teşekkürle birlikte bölgeyi terk etmemizi talebi

06.01: İrtifa ile birlikte dönüşe geçiş

06.45: Yurtiçine giriş

7 SAAT 27 DAKİKA UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

AKINCI İHA rüzgâr 150 kilometre saat hızında eserken zorlu şartlarda görevi gerçekleştirdi. Yağış, bulut, sis, fırtına, boran ve dağlık arazi gibi her türlü olumsuzlukla karşılaşıldı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Bayraktar AKINCI görüntü almak ve yeri tespit etmek için 300 ft’den ve dağların 100 metre kadar üstünde uçuşlar yaptı. Bayraktar AKINCI 7 saat 27 dakika uçuş gerçekleştirdi.

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TAHRAN-ANKARA ARASINDA YOĞUN TRAFİK

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’nın da bulunduğu helikopterin düştüğü bilgisinin alınmasını müteakip; Dışişleri Bakanlığı tarafından 19 Mayıs 2024 tarihinde saat 20:00’da İran’ın gece görüşlü arama/kurtarma helikopter yardım talebi Milli Savunma Bakanlığına bildirildi. Bunun üzerine derhal bir adet Coguar tipi helikopter Diyarbakır’dan Van’a hareket etti.

İran’ın helikopter talebine yönelik hazırlıklar devam ederken, bir yandan da Millî Savunma Bakanlığı tarafından saat 22:20’de yurt dışında İHA kullanılması için Cumhurbaşkanlığından onay alındı.

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Kötü hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş gerçekleştirememe ihtimali göz önüne alınarak; gece ve kötü hava şartlarında tespit ve görüş yetenekleri üst seviyede olan Akıncı İHA ile arama ve tespit yapılabileceği, talep edilmesi halinde hemen faaliyete başlanabileceği Dışişleri Bakanlığı üzerinden İran tarafına iletildi.

AKINCI İHA 23.30'DA BATMAN'DAN HAVALANDI

İran makamlarının Akıncı İHA teklifini kabul etmesi üzerine bir adet silahsız Akıncı İHA saat 23:30’da Batman’dan havalanarak saat 00.45’te kaza bölgesine ulaştı ve çalışmalara başladı.

SAAT 02.36'DA HELİKOPTER İLE GÖRSEL TEMAS SAĞLANDI

Kaza kırım bölgesinde yapılan keşif gözetleme esnasında elde edilen bilgiler İran makamları ile anlık paylaşıldı. Saat 02:36’da kaza kırıma uğrayan helikopter ile görsel temas sağlanarak enkazın koordinatları İran makamlarına ulaştırıldı.

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Tüm devlet kurumları ile İran makamları ile de sürekli ataşelikler üzerinden koordinasyon sağlandı.

06.45'TE TÜRKİYE HAVA SAHASINA DÖNDÜ

Başarı ile görevini tamamlayan Akıncı İHA saat 06:45’de Türkiye hava sahasına geri döndü.

BAYRAKTAR: ANAYURDUNA HOŞ GELDİN AKINCI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, görevini tamamlayarak Türkiye'ye dönen Akıncı İHA ile ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Anayurduna hoş geldin Bayraktar Akıncı. İran halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. "