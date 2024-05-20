Son dakika... İranlı yetkili: Reisi ve Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti! Enkazı Akıncı İHA buldu

Haberin Devamı

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter Azerbaycan gezisi dönüşünde kaza yaptı.

Dün başlayan arama kurtarma çalışmaları sonrası helikopter bulundu. İranlı yetkililer Reisi'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aynı helikopterde bulunan Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da hayatını kaybettiği belirtildi.

İran devlet medyası, Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahyan'ın hayatını kaybettiğini doğruladı

KAZANIN NEDENİ BELLİ OLDU

İran Devlet Televizyonu, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin olumsuz hava koşulları nedeniyle kaza yaptığını duyurdu.

ENKAZI AKINCI İHA BULDU

Reisi'nin helikopterin yerini Akıncı İHA Tahran'a bildirdi

Haberin Devamı

ALİYEV İLE AÇILIŞ TÖRENİNE KATILMIŞTI

Tasnim konvoyda 3 helikopterin bulunduğunu ve bazı bakan ve yetkilileri taşıyan iki helikopterin güvenli bir şekilde varış noktalarına ulaştığını bildirdi.

İran ülkede çeşitli helikopterler uçuruyor ancak uluslararası yaptırımlar bunların parçalarının teminini zorlaştırıyor. Askeri hava filosunun tarihi de büyük ölçüde 1979 İslam Devrimi öncesine dayanıyor.

Ajans, İran Cumhurbaşkanı'nın, Azerbaycanlı mevkidaşı ile birlikte Pazar günü iki ülke arasındaki sınırda bir su barajının açılışını yaptığını söyledi.

Olay dün, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki açılış töreninin bitiminden sonra meydana geldi.

HAMANEY: DEVLET İŞLERİNDE HİÇBİR KESİNTİ YAŞANMAYACAK

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşmesi hakkında açıklama yapmış,. dua ettiğini belirten Hamaney, 'Devlet işlerinde hiçbir kesinti yaşanmayacak' demişti.

CNN askeri analisti Cedric Leighton'a göre, Reisi muhtemelen 1960'ların sonlarında çalışmaya başlayan Bell 212 helikopteriyle seyahat ediyordu.

Leighton, yedek parça teminindeki zorluğun kazada rol oynayabileceğini söyledi.

Emekli ABD Hava Kuvvetleri albayı Leighton, helikopterin ilk olarak ABD'de, ardından Kanada'da üretildiğini söyledi.