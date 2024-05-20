İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti: Bundan sonra ne olacak?

Haberin Devamı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı.

Helikopterin enkazını AKINCI İHA buldu. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaza yapan helikopterde bulunan Reisi ve dışişleri bakanı hayatını kaybetti.

İran İslam Cumhuriyeti anayasası, cumhurbaşkanının hastalık, ölüm ya da parlamento tarafından azledilip görevden alınması gibi nedenlerle görevlerini yerine getiremediği durumlar için basit bir çözüm sunuyor.

Buna göre cumhurbaşkanı yardımcısı - bu durumda Muhammed Muhbir - ülke işlerini yürütmek; parlamento ve yargı başkanlarıyla birlikte en fazla 50 gün içinde yeni bir cumhurbaşkanı seçimini yapmakla yükümlü.

Haberin Devamı

Bu da ancak İran'daki tüm devlet meselelerinde son söze sahip olan dini liderin onayıyla gerçekleşebiliyor.

Devlet medyasının Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğünü doğrulamasıyla birlikte İran'daki rejim, böyle bir seçim düzenlemek için harekete geçecek. Halk arasında bu seçimin bir öncekinden daha fazla ilgi uyandırması muhtemel değil.

Geçen sefer, Reisi'nin karşısındaki tüm ciddi rakiplerin aday olması engellenmiş ve Reisi'nin en düşük seçmen sayısıyla (seçmenlerin yaklaşık yüzde 30'u) göreve gelmesinin önü açılmış, çoğunluk ise şaibeli bir seçim olarak gördükleri bu seçimi boykot etmişti.

KAZANIN NEDENİ BELLİ OLDU

İran Devlet Televizyonu, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin olumsuz hava koşulları nedeniyle kaza yaptığını duyurdu.

HÜKÜMET KURULU ACİL TOPLANDI

İran'da hükümet kurulu acil toplandı. Toplantı sonrası kurulun halka açıklama yapması bekleniyor.

ALİYEV İLE AÇILIŞ TÖRENİNE KATILMIŞTI

Tasnim konvoyda 3 helikopterin bulunduğunu ve bazı bakan ve yetkilileri taşıyan iki helikopterin güvenli bir şekilde varış noktalarına ulaştığını bildirdi.