Ramazan'da AVM'ler kapanacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda

Kabine Toplantısında, Ramazan Bayramı sonuna kadar tedbirlerin sıkılaştırılması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye’nin “dinlendirilmesi” formülü işlenecek. Gözler ise AVM'lerde. İşte, ayrıntılar...

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları Kabine üyelerine sunulacak.

Toplantıda Ramazan Bayramı sonuna kadar tedbirlerin sıkılaştırılması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye’nin “dinlendirilmesi” formülü ele alınacak.

Bununla birlikte kafe, restoran, lokanta ve AVM’lerin yemek bölümlerinin ramazan boyunca sadece paket servis şeklinde hizmet vermesi de konuşulan seçenekler arasında olacak.

AVM'lerin tam kapanması konusunda bir gelişme olması durumunda haberimizde yer vereceğiz.

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