Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 ramazan ayı başlangıcı için geri sayım

Ramazan ayının ne zaman idrak edileceği belli oldu. On bir ayın sultanı ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan Salı günü başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirmeye başlayacaklar. Teravih namazı da ramazan ayı boyunca kılınacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı başlangıcı 13 Nisan Salı gününe denk geliyor. Bu ay içerisinde 8 Mayıs tarihinde Kadir gecesi de idrak edilecek.

Ramazan Bayramı arefe günü ise 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.