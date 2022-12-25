Psikiyatri servisine sevk edilen Paris saldırganı yeniden gözaltında

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Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında 23 Aralık’ta 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı düzenleyen 69 yaşındaki Fransız şüphelinin, sağlık nedenleri gerekçe gösterilerek gözaltı kararının kaldırılmasının ardından yeniden gözaltına alındığı bildirildi. Fransız basınında yer alan haberlerde, saldırganın yarın yeni suçlamalarla yüzleşmek üzere tahkikat hakimi karşısına çıkarılacağı belirtildi.



"YABANCILARA KARŞI PATOLOJİK BİR NEFRET" BESLEDİĞİ AÇIKLANMIŞTI



Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 69 yaşındaki saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefret" beslediği ve bu şekilde hareket ettiği aktarılmıştı.



PSİKİYATRİ SERVİSİNE SEVK EDİLMİŞTİ



Paris Savcılığı tarafından dün yapılan açıklamada ise, saldırgan hakkındaki gözaltı kararının sağlık nedenleri gerekçe gösterilerek kaldırıldığı duyurulmuştu. Savcılık, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Zanlıyı muayene eden doktor, ilgili kişinin sağlık durumunun tutukluluk tedbirine uygun olmadığını söyledi. Bu nedenle, sağlık durumu izin verdiğinde hakim huzuruna çıkarılıncaya dek gözaltı kararı kaldırılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı. Savcılık, saldırganın psikiyatri servisine sevk edildiğini belirtmişti.