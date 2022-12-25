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İnterpol-Europol Daire Başkanlığı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz Arjantin'de yakalandı

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#Arjantin#EGM#Polis
İnterpol-Europol Daire Başkanlığı duyurdu Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz Arjantinde yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 17:22

İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve suç örgütünün yöneticisi Lider Camgöz sahte pasaport ile Arjantin'de yakalandığını ve Türkiye'ye iade edileceklerini duyurdu.

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Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve suç örgütünün yöneticisi Lider Camgöz Arjantin'de sahte pasaport ile yakalandı.

Arjantin mahkemesi, İnterpol tarafından Buenos Aires’te yakalanan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve yardımcısı Lider Camgöz’ün Türkiye’ye iadesine karar verdi.

İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve suç örgütünün yöneticisi Lider Camgöz'ün yakalanmaları ve Türkiye'ye iade edilmeleri süreci hakkında açıklama yaptı.

İnterpol-Europol Daire Başkanlığı duyurdu Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz Arjantinde yakalandı

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#Arjantin#EGM#Polis

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