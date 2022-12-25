Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle;

Sevgili genç kardeşlerim, kıymetli dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum... Buradan, dadaşlar diyarı Erzurum'un Palandöken gibi asil, ilmi İbrahim Hakkı Gazi hazretleri gibi derin, Nene Hatun gibi yürekli, Habib Baba gibi ferasetli gençlerini selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla Türkiye için hayal kuran tüm gençlerimize selamlarımı gönderiyorum. Açılışını yaptığımız eder ve hizmetlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Siz, dosta güven düşmana korku salan bu muhabbetiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah asıl gurur paylaşımını seçimin akşamı yapacağız. Gençler, rabbim birliğimizi daim eylesin. Sizlerin şu heyecanını görüp de duygulanmamak mümkün mü?

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Bir de diyorlar ki 'AK Parti'de gençlik yok.' Rabbim bana sizler gibi dava ve yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Gençlerle zaman geçirmeyi yeri benim için hep ayrı oldu. İlk günden beri sizlerin yol arkadaşlığını baş üstünde tuttum. Türkiye'yi karış karış dolaşırken gençlerimizle bir araya gelmeye önem veriyorum. Geçen hafta Mardin'deydik, orada da böyle gençlerimizin coşkusuna ortak olduk. Birileri gençlere sürekli karamsarlık, biz hiç ayrım yapmaksızın tüm gençlere umut olduk. Gençlerimizin duyguları üzerinden siyasi saltanatlarını yürütmeye çalışanlara inat biz gençlere kulak verdik. Birileri FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemek için 10 bin km uzağa giderken biz cağ kebabı yedik.

Gençlerimizin gelecekler ilgili hayallerini dinleme imkanı bulduk. Türkiye'nin alfabedeki bir iki harfe hapsedilemeyecek bir gençliği var. Türkiye'nin üretken, çalışkan bir gençliği var. Türkiye'nin dünyayı takip eden ufku geniş bir gençliği var. Türkiye'nin merhum üstadın ifadesiyle, 'Kim var diye seslenilince sağına soluna bakmadan, ben varım diyen' gençliği burada.

"SİZLER BİZİM AYDINLIK YARINLARIMIZIN TEMİNATISINIZ"

Sizlere baktıkça, çok daha fazlasına sahip bir gençlik görüyorum. Karşımda TEKNOFEST gençliği görüyorum. Sizler bizim aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Bugün bu salonda sadece yarınların siyasileri, diplomatları yok, adım adım Türkiye Yüzyılını inşa edecek mimarlar da var. Bizim 20 sene boyunca yürüttüğümüz mücadeleye siz sahip çıkacaksınız. Böyle gelmiş böyle gider diyenlerden asla olmadık. Gençler, unutmayın. İman varsa imkan da varsa inancıyla ülkemizin potansiyelini en üst noktaya çıkarmaya çalıştık. Şehrimize ikinci bir üniversite olarak Erzurum Teknik Üniversitesini kazandırdık. Yükseköğrenim yatak kapasitemizi 850 bine ulaştırdık.

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"SİLDİK Mİ? BİR KALEMDE SİLDİK"

Bay Kemal ne diyor? Senin büyükşehirlerin var. Orada kaç tane yurt yaptınız. Gençler asgari ücret ne oldu? 8 bin 506 oldu. Temmuz ayında toplam 3.3 milyon öğrencimizde 27 milyar liralık maddi külfetten kurtardık. Hatırlayın, biz geldiğimizde öğrencilerin harç denilen sıkıntıları var mıydı? Sildik mi? Bir kalemde sildik. İnşallah bundan sonra da sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz.

KARADENİZ GAZI 2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE EVLERİMİZDE

Gençler, 1 hafta sonra içinde bulunduğumuz yıla veda edeceğiz. 2023 bir sembol. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını 85 milyon hep beraber kutlayacağız. Türk sanayisinin gurur vesilesi olan TOGG'un Oltu siyahını yollarda görmeye başlayacağız. Ayrıca ülkemiz donanmasının en büyük gemimiz TCG Anadolu hizmete girecek. Milli Muharip uçağımızı hangardan çıkarıyoruz. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgazı 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız. ABD ile görüntülü konuşmayı teknoloji sanan cahiller olmak üzere, ülkemizi hafife alanlara ülkemizin nereye geldiğini hep beraber göstereceğiz. Sandık önümüze geldiğinde yapacağımız tercih çok net. Ülkemiz ya 6'lı masa denilen ucubenin insafına kalacak ya da Cumhur İttifakı ile geleceğe yürüyecektir.

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Göreve geldiğimizde Türkiye'nin 1 numaralı sorunu neydi? Terör... Şimdi öyle bir derdimiz kaldı mı? Ne dedik 'onların inlerine gireceğiz...' girdik mi? Birileri Suriye’nin kuzeyine gidip oralarda turistik seyahat yapacaklarmış, onlar terörle böyle mücadele ediyor biz inlerine girerek ediyoruz. Farkımız bu.

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