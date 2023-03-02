ÖSYM duyurdu! Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da sınav iptali

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ÖSYM'den yapılan açıklamada Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da yapılacak olan YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavlarına girecek adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerektiği belirtildi.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: NİSAN BAŞINDA HİBRİT SEÇENEĞİ DEĞERLENDİRİLECEK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. 20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Kararlar nisan başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek, uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecek" ifadelerini kullanmıştı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, deprem felaketi sonrası illerin tekrar kalkınmasında üniversitelere önemli roller düştüğünü belirterek, "2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. Ön lisans, lisans ve lisansüstü bölümler için bir dizi kararlar aldık. Buna göre 20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Alınan kararlar nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecektir" açıklamasında bulundu.

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ÖZEL ÖĞRENCİ VE KAYIT DONDURMA KOLAYLIĞI

YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda eğitim gören öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdürebileceğini kaydetti. Özvar, özel öğrenci ve kayıt dondurma durumu hakkında, "Özel öğrencilikle ilgili de bazı kararlar aldık. Depremden etkilenen öğrenciler uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek. Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi" dedi.

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Özvar, "2022/2023 bahar yarıyılına uzaktan öğretim usulüyle geçiyoruz. İnşallah nisan ayı gibi gerekli düzenlemeleri tekrar gözden geçirmek suretiyle imkanların el vermesi durumunda yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini ifade ediyoruz" dedi. Doğa Başak ÖZTÜRK/ ANKARA, (DHA)

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