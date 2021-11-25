Öğretmenlere meslek kanunu

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, 81 ilden gelen öğretmenlerle Ankara’daki Gölbaşı Vilayetler Evi’nde bir araya geldi. Konuşmasına öğretmenlere teşekkür ederek başlayan Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hazırlıkları tamamlanan ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yakın zamanda TBMM’ye sunulacağı müjdesini verdiğini söyledi:

TÜRK EĞİTİM TARİHİNDE İLK

“Bu düzenleme sayesinde, Türkiye eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlerimiz kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşmuş olacak. Öğretmenlik meslek kanunu sayesine öğretmenlik artık bir kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek; adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumlulukları değişim temelli bir kariyer sistemi çerçevesinde değerlendirilebilme imkanına kavuşacak. 3600 ek gösterge ile birlikte yeni düzenlemenin şimdiden öğretmen camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımız için gösterdiğiniz gayret, ilgi ve sabır için teşekkür ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum, şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”