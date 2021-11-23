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Öğretmenlere binlerce sevgi mesajı

#24 Kasım Öğretmenler Günü#MEB#MEBİM
Öğretmenlere binlerce sevgi mesajı

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle veli ve öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ni mesaj yağmuruna tuttu. Öğrencilerine gösterdikleri ilgi, eğitime verdikleri katkı, sabır ve gayretlerinden dolayı 75 binin üzerinde öğretmen için MEBİM'e teşekkür mesajı geldi. Dijital belge hâline getirilen mesajlar, öğretmenlerin cep telefonuna ulaştırıldı.

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24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ne, bu yıl 75 bin öğretmen ve idareci için teşekkür mesajı geldi. Sadece bu ay öğretmenler için gönderilen minnet dolu mesaj sayısı ise 52 bini geçti. MEBİM çalışanları, mesajları dijital belgeye çevirerek öğretmenlerin ve idarecilerin cep telefonuna gönderiyor.
Öğrenciler veya veliler, öğretmenlere yolladıkları mesajlarda öğrenciye gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan, kişisel ve ahlaki gelişimlerine sağlanan katkıdan, öğrencinin yurt içi ve dışı yarışmalara ve sınavlara hazırlanmasında gösterdikleri gayretlerden, özellikle kaynaştırma öğrencilerinin eğitim-öğretime kazandırılmalarında gösterdikleri hassasiyetten dolayı minnettar olduklarını ifade etti.

"BENİM NUR YÜZLÜ, İYİ KALPLİ, SEVGİ DOLU ÖĞRETMENİM"
İzmir Menemen Ulukent İlkokulu 4/C sınıfı öğrencisi Emre Aydın'ın, öğretmeni Arzu Güleç'e iletilen minnet dolu mesajı şöyle:
"Siz dünyada eşi olmayan en güzel çiçeksiniz. Benim nur yüzlü, iyi kalpli, sevgi dolu öğretmenim her şey için teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Öğretmenler Gününüzü kutluyorum. Çalışma hayatınızda başarılar diliyorum."

 "ÖĞRETMEN SADE RUHLARI İŞLEYEN USTADIR"
İstanbul Abdurrahman Gazi Ortaokulu 6/D sınıfı öğrencisi Yaren Keskin'in, öğretmeni Ruşen Hansu'ya iletilen mesajı şöyle: "Öğretmenimizin öğrencilere ve velilere göstermiş olduğu ilgisinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Öğretmen; sade ruhları işleyen ustadır, ülkeler değil gönüller fetheder, 365 günde bir değil bir gün de 365 defa hürmet etsek hakkınızı ödeyemem."

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"MERHAMETLİ SEVECEN ALTIN KALPLİSİNİZ"
Ankara Kızılcahamam Kazım Karabekir İlkokulu 1/B sınıfı öğrencisi Derya Su Budak'ın öğretmeni Zeynep Savatyapan'a ulaştırılan Öğretmenler Günü mesajında şu ifadeler yer aldı: "Öğretmenimize, öğrencilere ve velilere göstermiş olduğu ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Sizin gibi bir öğretmene denk geldiğimiz için çok şanslıyız. Merhametli, sevecen, altın kalplisiniz. Tuttuğunuz elimi hiç bırakmayın, buna ihtiyacım var."

"ÖĞRETİRKEN İLGİ VE EMEK VERDİNİZ"
İstanbul Sancaktepe Hüseyin Temizel İlkokulu 1/H sınıfı öğrencisi Esma Hira Oğuz'un velisince öğretmen Gökhan İstekli'ye ulaştırılan mesajda şu ifadeler yer aldı: "Çocuklarımıza anne şefkatinden sonra hayata attıkları bu ilk adımda onlara iyiyi, güzeli öğrettiğiniz, öğretirken de kendinizi sevdirdiğiniz, ilginiz ve emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun."

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Adana Çukurova Gönül Ferhat Baykara İlkokulu öğrencisi Ömer Ediz Sertkaya'nın öğretmeni Sabriye Kıllı'ya ulaştırılan mesajı ise şöyle: "Öğretmenimizden çok memnunuz, öğrencilerine göstermiş olduğu o muhteşem davranış biçimleri, sevgi ve saygısıyla öğrencilere olan merhameti ve şefkatiyle, dürüstlüğü, adaletiyle, o özenle yaptıkları etkinlikleriyle yapmış olduğu çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim."

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#24 Kasım Öğretmenler Günü#MEB#MEBİM

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