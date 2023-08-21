O şarkının hikâyesi

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KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından BM kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne KKTC’den kolay ulaşımı sağlamak üzere hazırlanan Pile-Yiğitler Yolu Projesi, BM ve Güney Kıbrıs ile KKTC arasında gerginliğe sebep oldu. BM Barış Gücü askerlerinin müdahalesi esnasında 8 KKTC polis memuru yaralandı.

Bahçeli, yaşananların ardından, “BM’nin Rumların telkiniyle ortamı germesi sorumsuzluktur. Uluslararası hukuktan kaynak-lanan hakların çiğnenmesine göz yumulmayacaktır” mesajı yayınladı.

AĞLAMA SEVDAM

MHP resmi sosyal medya hesapları ise akşam saatlerinde Genel Başkan Bahçeli’nin makam odasında körüklü çizmeli görüntülerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Fonda, Zeki Müren’in seslendirdiği “Ağlama Sevdam” şarkısının da yer aldığı videolu paylaşıma, “Kıbrıs Türk’tür” notu düşüldü.

ALTIN MADALYA

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Bahçeli’nin Zeki Müren şarkısını tercih etmesinin sebebinin 1963 yılında Kore gazileri ve Zeki Müren arasında yaşanan hikâyeye dayandığı ortaya çıktı. Zeki Müren, Kıbrıs ambargosunu protesto etmek için, BM’ye pirinç madalyalarını iade eden Kore gazilerine kendi imkânlarıyla, üzerinde Milli Türk Talebe Birliği logosu ile “Kore Gazileri Milli Hizmet Armağanı” yazısının yer aldığı 18 ayar altın madalya hediye etmişti.

ÇİZMEYLE DE ATATÜRK’E ATIF

MHP Lideri çizmesi ile de Milli Mücadele yıllarına atıfta bulunuyor. Lozan Antlaşması’nın hemen sonrası İtalya Büyükelçisi, Mustafa Kemal Atatürk ile görüşmek istedi, Atatürk o randevuyu kabul etti. Büyükelçi, İtalya’nın Antalya’yı ve Rodos adasını istediğini belirtti. Elçiyi günlük kıyafetleri ile karşılayan Atatürk, müsaade isteyerek yan odaya geçti ve asker kıyafetleri ile çizmelerini giydi. Atatürk’ün bu cevabı elçinin geri adım atmasına neden oldu. Yıllar sonra, Mustafa Kemal’in İtalya Büyükelçisi’ne verdiği bu karşılığa Bahçeli tarafından atıf yapıldı.

1963’TE NELER OLDU?

KORE gazileri, BM’nin kendilerine verdiği madalyaları 1963’te Kıbrıslı Türklere yönelik gerçekleşen saldırılar üzerine BM’ye iade ediyor. Milli Türk Talebe Birliği, gazilerin iade ettiği madalyayı ikame etmek için yola çıkıyor ama para bulamıyor. Bunu duyan ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren, adının duyulmaması şartıyla madalyaların basım masrafını karşılıyor. Daha sonra bu madalya, ‘Zeki Müren Madalyası’ olarak anılmaya başlanıyor.

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