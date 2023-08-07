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Mustafa Sarıgül, İBB Başkanlığı hakkındaki iddialara ilk kez yanıt verdi

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#Mustafa Sarıgül#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP
Mustafa Sarıgül, İBB Başkanlığı hakkındaki iddialara ilk kez yanıt verdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 13:07

Seçim yenilgisinin ardından CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim tartışmaları sürdü. Bu süreçte Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında ipler kopma noktasına geldi. Yerel seçimlerde İmamoğlu'nun yerine, CHP'li Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün aday gösterileceği iddia edilmişti. İBB adaylığı hakkındaki iddialara ilk kez yanıt veren Sarıgül, her zaman Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu söyleyerek, "Vefalı adamımdır" çıkışını yaptı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP'nin İstanbul adayı olarak gösterileceğine ilişkin iddialara ilk kez yanıt verdi. Değişim tartışmalarıyla ilgili de konuşan Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu söyledi.

"BİR KERE O MAKAMA ADAY OLDUM"

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan CHP'li Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

Külliyen palavra. Ne benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olma niyetim var, ne de Sayın Genel Başkan'ın aklında böyle bir düşünce var. Ne de böyle bir şeyi konuştuk. Gündemde böyle bir konu yok. Ben bir kere o makama aday oldum. Bitti. Seni temin ediyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı falan olmayacağım. Söz konusu bile değil, lafı bile geçmedi. Geçmeyecek" ifadelerini kullandı.

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"KEMAL BEY'İN YANINDAYIM"

Parti içindeki Kılıçdaroğlu'na tepki ve değişim krizini de yorumlayan Sarıgül, açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu vurguladı. "Bugün bu tartışmaların dışındayım, Kemal Bey'in yanındayım.

Mustafa Sarıgül, İBB Başkanlığı hakkındaki iddialara ilk kez yanıt verdi

Ona destek oluyorum. Moral bulsun diye kendisini Erzincan'a davet ettim. O da kalktı geldi. Örgütçüyümdür. Güzel bir gezi organize ettik. Çok destek gördü, mutlu oldu" ifadesini kullandı.

EMİR SARIGÜL'ÜN EYÜPSULTAN ADAYLIĞI İDDİASI

Mustafa Sarıgül, Oğlu Emir Sarıgül'ün Eyüpsultan adaylığı iddiaları hakkında ise şunları söyledi:

Emir kendi başına bir adam. Yıllardır siyasetin içinde. Evet istiyor. Kardeşleri de destekliyor. Eyüpsultan mı, başka yer mi bilmiyorum. Kendi bildiği iş, kendi siyasi çalışması. Benimle alakası yok

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#Mustafa Sarıgül#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP

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