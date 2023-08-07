Sıcaklıklar ne zaman normale dönecek? Orhan Şen tek tek yanıtladı: Barajları bekleyen büyük tehlike

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Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji'den sevindiren bir açıklama geldi. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor. Ankara'da ise çarşamba günü sıcaklık biraz azalacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyredecek.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu tahminini açıkladı.

Orhan Şen'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"BUGÜNDEN İTİBAREN ORTALAMA SICAKLIĞA DÖNECEĞİZ"

Bu hafta aşırı sıcaklardan kurtuluyoruz. Bugünden itibaren ortalamalara dönmeye başlıyor. Bugün İstanbul 32-33 derece olabilir. Yarın 30 dereceye ve 29-28 dereceye kadar düşecek. Türkiye genelinde de bu şekilde. Hafta sonuna göre 7-8 derecelik bir düşüş tüm Türkiye'de görülecek. Ankara salı günü 37-38 derecelere çıkabilir. Ama o da çarşamba gününden itibaren 31-32 dereceye dönecek. Yarın gece İstanbul'da yerin tozunu kaldıracak hafif bir yağmur görülebilir.

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"BATI KARADENİZ VE GÖLLER BÖLGESİ'NDE YAĞIŞ VAR"

Bunun yanında Batı Karadeniz ve Göller Bölgesi'nde çarşamba, perşembe günü bir yağış var. Bu hafta çarşambadan itibaren yerel olarak bazı bölgelerde yağış göreceğiz. Ama yeterli mi değil, hafif bir yağış olacak. Bu hafta boyunca sıcaklıklar ortalamanın da altına düşecek. İzmir 34-35 derece devam edecek. Antalya istikrarlı bir şekilde 32 derece devam edecek. Diğer bölgelerde de sıcaklık ortalama ve ortalamanın altında devam edecek. Hafta sonu sadece pazar günü sıcaklıkta bir yükselme görülüyor. Nerede? Güney Ege'de, Akdeniz Bölgesi'nin batısında ama çok kuvvetli bir sıcaklık artışı değil.

"AĞUSTOS AYININ TAMAMI SICAK, BU KIŞ ILIK GEÇECEK"

Ağustos ayı da sıcak geçecek gibi görünüyor. Geçen haftaki gibi aşırı sıcaklar olur mu olmaz mı onu tahmin etmek zor ama genel olarak baktığımızda ağustos ayı da sıcak geçecek. Bu kış da ılık geçecek. Sıcak demeyelim de ılık geçecek. Yağışsız geçecek gibi görünüyor. Bizi kurak bir kış bekliyor. Suyumuzu iyi kullanalım ve barajlarımızı koruyalım.

"EYLÜL-EKİMDE DE TATİL YAPILABİLECEK HAVA OLACAK"

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Yaz biraz daha uzayacak bu sene. Ekim ortasına kadar çok güzel yaz yapabilir. Aşırı sıcak olmayacak, sıcaklıklar ortalamalar civarında. 'Biz bu sene tatile çıkamadık' diyenler için eylül sonu ve ekim ayı da güneyde çok güzel tatil havası olabilir.