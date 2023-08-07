ABD basını yazdı... Türk İHA'ları rakiplerini gölgede bıraktı: TB2'nin dramatik ve hızlı yükselişinin ortasında çekiciliğini kaybetti

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Dünyanın birçok kriz bölgesinde Bayraktar TB2'nin başarısı öne çıktı. Türk İHA ve SİHA'larının bu başarısı sonrası pek çok ülke bu silahları satın almak için adeta sıraya girerken ABD basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

ABD merkezli Business Insider (BI) Türk yapımı drone'ları ve Arap coğrafyasında bu silahlara artan ilgiyi kaleme aldı.

'Suudi Arabistan ve BAE, endişelenmeyi bırakıp Türkiye'nin Bayraktar İHA'larını sevmeyi nasıl öğrendi?' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan BI, haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin yerli askeri insansız hava araçlarına doyamıyor gibi görünüyor. Her iki ülke de son aylarda Türk Bayraktar insansız hava araçları için milyarlarca dolarlık önemli anlaşmalar imzaladı.'

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'Anlaşmalar, Körfez ülkeleri arasında Türk yapımı teçhizata artan ilgiyi yansıtıyor ve son yıllarda bölgedeki diğer konulardaki farklılıklara rağmen Türkiye'nin Orta Doğu'daki komşularına silah satma arzusunun arttığının işaretleri' değerlendirmesinde bulunan BI, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Riyad ziyareti kapsamında rekor bir anlaşmaya imza atıldığını hatırlattı.

Anlaşmanın Kuveyt'in TB2'yi sipariş eden 28. ülke olmasından bir ay sonra imzalandığının altını çizen BI, 'Anlaşmalar, önde gelen Arap Körfez ülkelerinin sadece birkaç yıl içinde hızla Türk insansız hava araçlarının en büyük müşterileri haline geldiğini gösteriyor' dedi.

Körfez ülkelerinin daha önce Çİn yapımı drone'lar satın aldığını belirten BI yazıda şu ifadelere yer verdi;

'Bu muazzam anlaşmalardan önceki on yıl boyunca, Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri esas olarak Çin insansız hava araçlarını, özellikle de Yemen ve Libya'da savaş gören Wing Loong II'yi satın aldı. Ancak Çin yapımı dronlar, TB2'nin dramatik ve hızlı yükselişinin ortasında çekiciliğini kaybetti.'

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Yazıda Katar Üniversitesi'ne bağlı İbn Haldon Merkezi'nde Türkiye uzmanı olan Ali Bakır'ın görüşlerine de yer verildi.

Bakır, insansız hava aracı satın almanın sistemi satın almaktan daha fazlasını gerektirdiğinin altını çizdi.

Bakır, Suudi anlaşmasının mühimmat, sistemler, eğitim, bakım, komuta ve kontrol birimleri gibi eşlik eden unsurları içereceğini söyledi ve şu değerlendirmede bulundu;

'Bu ek bileşenler şüphesiz ilk maliyetlere katkıda bulunacak ve teknoloji transferi anlaşmanın bir parçasıysa, sözleşme minimum 2 milyar doları geçebilir'

BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

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Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır.

Bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşıyan Bayraktar TB2'nin temel uçuş performansı şöyle;

18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

25.000 Feet Maksimum İrtifa

Bayraktar TB2'nin gelişmiş özellikleri ise şöyle;