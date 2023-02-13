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Muhabirin en zor yayını... Enkaz bölgesinde gözyaşlarını tutamadı

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#Adıyaman#Deprem#AFAD
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 16:15

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz bölgesi Adıyaman'da oluşan hasara ilişkin deprem yayınına bağlanan muhabiri Şinasi İnan gözyaşlarına boğuldu. Ayrıca Adıyaman'da yıkılan apartmanın enkazında Osman ve Müzeyyen Toprak çifti ile çocukları Abdurrahman (11) ve Aysima (7) kaldı. Çift, enkazdan yaralı çıkarılırken, Abdurrahman ve Aysima kardeşler ise hayatını kaybetti. Enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarında, kardeşlerin anı defterindeki not ise yürek burktu.

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Memleketi Adıyaman'da TGRT Haber'in deprem yayınına bağlanan İhlas Haber Ajansı muhabiri Şinasi İnan, enkaz bölgesindeki gelişmeleri aktardığı esnada gözyaşlarına boğuldu. Acı gerçeği de memleketine gittiğinde öğrendi. Akrabaları ve arkadaşlarından birçoğunu depremde kaybetti. Canlı yayında gelişmeleri aktaran İnan, gözyaşlarını tutamadı.

ADIYAMAN'DA 7 YAŞINDAKİ HİVAY, 177'NCİ SAATTE KURTARILDI

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı ekipleri, depremin vurduğu Adıyaman'da, arama-kurturma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kent merkezinde enkaz altında kalan Hivay Üşer'i kurtarmak için çalışma yürüttü. Ekipler, 177 saat sonra küçük Hivay'ı enkazdan sağ çıkardı.

Muhabirin en zor yayını... Enkaz bölgesinde gözyaşlarını tutamadı

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DEPREMDE ÖLEN KARDEŞLERİN ENKAZDAN ANI DEFTERİ ÇIKTI

Adıyaman’da arama-kurtarma çalışmaları, sürüyor. Yunus Emre Mahallesi’ndeki apartmanda Osman ve Müzeyyen Toprak çifti ile çocukları Abdurrahman ve Aysima Toprak, enkaz altında kaldı. Siirt Belediyesi ekipleri, 50’nci saatte, enkazdan Osman ve Müzeyyen Toprak’ı yaralı kurtardı. Abdurrahman ve kardeşi Aysima’nın ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Enkazda, kardeşlerin anı defterinin bir sayfası ve oyuncak da bulundu.

'YAVRULARIMI DUALARLA ÇIKARDILAR'

Osman ve Müzeyyen Toprak çifti, taburcu olduktan sonra arama-kurtarma çalışmalarında, kendilerini çıkaran Siirt Belediyesi ekipleriyle görüştü. Anne Müzeyyen Toprak, enkazdan bulduğu, çocuklarına ait oyuncağı da yanına alarak, kendisini kurtaran ekiplerin yanına geldi. Teşekkür eden Toprak, “Yavrularımı dualarla çıkardılar. Allah onların işlerini rast getirsin” dedi.

Muhabirin en zor yayını... Enkaz bölgesinde gözyaşlarını tutamadı

Arama-kurtarma çalışmalarına katılan Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci de depremde çocuklarını kaybeden Müzeyyen Toprak’a, “Biz sizleri kardeş bildik, aile bildik. Bizim sizlere kapımız, yuvamız, Siirt’imiz açık. Bunu samimiyetimizle kalbimizle söylüyoruz. Biz sizin için buradayız. Bütün Siirt, sizi bağrına basar. Biz sizi çok sevdik, biz sizi aile bildik. Her zaman yanınızda olacağız” dedi.

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Muhabirin en zor yayını... Enkaz bölgesinde gözyaşlarını tutamadı

O NOT YÜREK BURKTU

Öte yandan Abdurrahman’ın, kardeşi Aysima ile ilgili 2018 yılında yazdığı ve kendi fotoğraflarını yapıştırdığı anı defterindeki 'Merhaba. Ben Abdurrahman bu da kardeşim Aysima. Biz birbirimizi seven iki kardeşiz. Beraber çok güzel oyunlar oynarız. Bir gün ben akülü arabamı sürerken kardeşim de binmek istedi.

Tek başına süremeyeceği için ona yardımcı oldum ve beraber sürdük. Çok eğlenceli bir gündü. Biz kardeşimle sevdiğimiz oyunları oynayıp devam ediyoruz' notu, görenleri duygulandırdı. Akif ÖZALP/ Adıyaman, (DHA)

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