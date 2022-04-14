MSÜ, AYT istiyor mu? MSÜ için AYT zorunluluğu var mı?

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Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adayların gündeminde bazı detaylar da yer alıyor. Bunlardan biri de MSÜ için AYT zorunluluğunun olup olmadığı konusu. Peki MSÜ, AYT istiyor mu? İşte sorunun cevabı...

MSÜ, AYT istiyor mu?

ÖSYM'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"2022-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, Başkanlığımızca 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvuruları 11 Şubat – 07 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2022-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir."