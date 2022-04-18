MSB: Terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Mehmetçik'e ait fotoğraf paylaştı. MSB, yaptığı paylaşıma "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!" notunu ekledi.

Son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait çok sayıda mağarayı tespit eden Mehmetçik, dökümanlara el koyarken, yaşam malzemelerini de imha etti, mağaralar ise kullanılamaz hale getirildi.

"BELKİ DE HAREKATIN ADI 'KİLİT'TİR"



CNN TÜRK'te Göksu Öngören Özgür'ün sunduğu Ne Oluyor? programına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ve Emekli Hava Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, Milli Savunma Bakanlığı'nın terör unsurlarına karşı gerçekleştirdiği operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı yorumladı.

Paylaşımın Zap merkezli bir harekât görüntüsü olduğunu öne süren Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Özetle topçularımız çok güçlü bir şekilde dövdüler. Ama gece saatlerinde taarruz helikopterlerimiz dövdü. SİHA'larımız vurdu. Bu bir harekat, bir hava harekatı. Daha sonrasını açıklanınca öğreniriz. Belki de harekatın adı 'kilit'tir. Geçen sene yapılan operasyon dışındaki alanlarda bir hareketlilik görünüyor. Bu alanların karasal hakimiyetine ihtiyaç var." dedi.

Haberin Devamı

Emekli Hava Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş ise, "Bundan sonrası önce bir hava harekatı, bunun akabinde de kara harekatı ile temizlik yapılacağını belirtisidir. İnşallah çok güzel neticeler alınacak." ifadelerini kullandı.