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İletişim Başkanı Altun: Terör örgütleriyle mücadelemiz kesintisiz sürüyor

#Fahrettin Altun#MSB#PKK
İletişim Başkanı Altun: Terör örgütleriyle mücadelemiz kesintisiz sürüyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvalarını yerle bir ediyor. PKK’lı teröristlere hiçbir yerde nefes aldırmadığımız gibi, terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Irak’ta gerçekleşen “Pençe-Kilit” Operasyonu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Altun, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvalarını yerle bir ediyor. PKK’lı teröristlere hiçbir yerde nefes aldırmadığımız gibi, terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği, ’terörü kaynağında kurutma’ stratejimizi etkin biçimde uyguluyor, milletimize kast eden bütün terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz bir biçimde sürdürüyoruz. Cenab-ı Allah kahraman Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

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#Fahrettin Altun#MSB#PKK

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