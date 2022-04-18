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Pençe-Kilit Operasyonu mesajları

#Pençe Fırat Operasyonu#Kuzey Irak#Fuat Oktay
Pençe-Kilit Operasyonu mesajları

Irak'ın kuzeyindeki terör unsularına yönelik Pençe-Kilit Operasyonu başlatıldı. Mehmetçik önceden belirlenen terör yuvalarını tek tek vuruyor. Sahada operasyonun başarılı bir şekilde sürdüğü öğrenilirken Kabine üyeleri ve AK Parti yönetiminden de operasyonla ilgili mesajlar geldi.

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Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu ile terör unsurlarını yok ediyor. Kalleş terör örgütüne ve destekçilerine gerek sınırlarımız içerisinde, gerek sınırlarımız ötesinde aman vermemekte kararlıyız. Allah, kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: DUALAR KAHRAMANLARIMIZLA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de mesajında "Kahraman Mehmetçik’e selamlarımızı gönderiyoruz. Milletimizin duaları kahramanlarımızla..." ifadelerine yer verdi.

ALTUN: TERÖR DESETKÇİLERİNE ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvalarını yerle bir ediyor. PKK’lı teröristlere hiçbir yerde nefes aldırmadığımız gibi, terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceğiz.
Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği, “terörü kaynağında kurutma” stratejimizi etkin biçimde uyguluyor, milletimize kast eden bütün terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz bir biçimde sürdürüyoruz. Cenab-ı Allah kahraman Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun." dedi.

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