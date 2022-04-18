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MSB, Pençe Kilit Operasyonu'ndan görüntüler paylaştı

#MSB#Kuzey Irak#Pençe Kilit Operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan başlattığı Pençe Kilit Operasyonu devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı harekata ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde uçakların üslerinden kalkış ve terör hedeflerini tam isabetle vurma anları yer aldı. Hava hücum harekatı için komandoların ve özel kuvvetler unsurlarının helikopterlere binişlerine yer verilen görüntülerde Mehmetçiğin helikopterlerden operasyon bölgesine indiği anlar da yer aldı. Ayrıca terör hedeflerinin vurulma anlarına ilişkin çok sayıda görüntü de bulunuyor

1/6MSB, Pençe Kilit Operasyonundan görüntüler paylaştı
2/6MSB, Pençe Kilit Operasyonundan görüntüler paylaştı
3/6MSB, Pençe Kilit Operasyonundan görüntüler paylaştı
4/6MSB, Pençe Kilit Operasyonundan görüntüler paylaştı
5/6MSB, Pençe Kilit Operasyonundan görüntüler paylaştı
6/6MSB, Pençe Kilit Operasyonundan görüntüler paylaştı
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#MSB#Kuzey Irak#Pençe Kilit Operasyonu