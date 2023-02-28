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Milyonlarca kişi indirdi... Uzmanlara sorduk: Deprem uygulamaları işe yarar mı?

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#Deprem#Uygulama#Bildirim
Milyonlarca kişi indirdi... Uzmanlara sorduk: Deprem uygulamaları işe yarar mı
Ece Çelik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 07:00

Malatya’daki depremden sonra ‘Deprem Ağı’ adlı uygulama sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, “Deprem Ağı, Malatya depremini bildi” paylaşımı yaptı. Peki depremi önceden bilmek mümkün mü? Uzmanlar yanıtladı...

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TAHLİYEYE YETERLİ ZAMAN TANIMIYOR

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Depremi önceden bilme diye bir şey yok. Olan depremdeki zaman farkını kullanarak uyarı yapan bir uygulama. Kullanıcı 10 saniye önceden kendi bölgesinin sallanacağını öğrenirse ne yapabilir, örneğin evde güvenli bir yere konuşlanabilir. Ama tahliye için yeterli zaman aralığı yaratmaz. Ama örneğin ocakta yemek pişiriyorsanız, görür görmez ateşi kapatabilirsiniz, zemin katta oturuyorsanız belki koşarak çıkabilirsiniz.

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Milyonlarca kişi indirdi... Uzmanlara sorduk: Deprem uygulamaları işe yarar mı

OLAN DEPREMİ HABER VERİYOR

Deprem tahmini uzmanı Oksal Erev: Deprem ağı, kullanıcılara olan depremi haber verme uygulamasıdır. Deprem p, s, r dalgalarıyla yayılır. Bu dalgaların ilki p, esas yıkıcı olan ise s dalgasıdır. Deprem ağı örneğin Kahramanmaraş’ta deprem olduktan sonra aldığı sinyallerle Mersin’e bildirim gönderiyor. Mersin’deki kişi kendisinin de sallanacağını birkaç saniye önce öğrenmiş oluyor. Bu uygulama depremi önceden bilinmesini sağlamıyor. Depremin merkez üssünde oturan insanlar için anlamlı değil. Olanı kullanıcılarla paylaşma sistemi.

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Milyonlarca kişi indirdi... Uzmanlara sorduk: Deprem uygulamaları işe yarar mı

HEDEFİMİZ 88 SANİYE ÖNCE BİLDİRİM

EDİS CEO’su ve kurucu ortağı yüksek mühendis Ali Emre Erişen: Bizim üzerinde çalıştığımız bir uygulama var. EDİS’i (Erken Deprem İkaz Sistemi) haziranda fabrikaların kullanımına açtık. EDİS ile deprem sarsıntılarının yerleşim yerlerine gelişini beklemeden, depremi oluşum anında yakalayarak kaynağının uzaklığına bağlı olarak saniyeler öncesinde fazladan zaman kazandırmak mümkün. Depremin başlamasının ardından 20 salise gibi bir zaman sonra bildirim gönderebiliyoruz. Hedefimiz 88 saniyeye kadar önceden bildirim vermek. Bunu kullanıma açacağız. Öncelikle AFAD uygulamayı kullanacak.

Milyonlarca kişi indirdi... Uzmanlara sorduk: Deprem uygulamaları işe yarar mı

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#Deprem#Uygulama#Bildirim

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