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Depremzedelerin evi olan gemideki hüznü anlatan cümle: Keşke turist olsaydım

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#TPAO#Deprem Bölgesi#Gemi
Depremzedelerin evi olan gemideki hüznü anlatan cümle: Keşke turist olsaydım
Selahattin Sönmez
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 07:00

Tosyalı İskenderun Limanı’na demirlenen turistik kruvaziyer gemisi büyük acılar yaşayan depremzedelerin evi oldu. İlköğretim okulu öğrencisi Ece Naz Yıldız, “Keşke deprem olmasaydı da turist olarak bu gemiye binseydim” dedi.

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Zonguldak Filyos Limanı’nda kendi personeline hizmet veren ‘Gemini’ isimli kruvaziyer gemisini depremden sonra Hatay’daki İskenderun Limanı’na gönderdi. Taşıdığı insani yardım malzemelerini indiren gemi daha sonra İskenderun’daki Tosyalı Limanı’na demirleyerek depremzedelerin yeni evi oldu. Çoğu çocuk ve dezavantajlı (bakıma muhtaç yaşlılar, engeliler) kişilerden oluşan 1056 depremzede gemiye yerleştirildi. Kaldıkları yerlerden otobüslerle alınan depremzedeler, kayıtları yapılarak ‘yüzen otel’deki evleri olan odalarında yaşamaya başladı.

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GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYORLAR

Hürriyet, çocuk oyun salonları, doktor, öğretmen, 3 öğün yemek hizmeti veren restoran, sinema, kütüphane gibi pek çok imkânla afetzedelere hizmet veren gemiyi gezdi. Kendi elektriğini üreten, denizde aldığı suyu arıtan gemide, aynı zamanda berber ve kuaför alanı da bulunuyor. Burada çalışan ise yine depremzedeler. Depremde işyeri yıkılan kuaför ve berberler, gönüllü olarak gemide hizmet veriyor. Büyük travma ve acılar yaşayan depremzedeler, gemideki yardımlaşma, dayanışmalarıyla zor günleri atlatmaya çalışıyor.

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Depremzedelerin evi olan gemideki hüznü anlatan cümle: Keşke turist olsaydım

‘DENİZ ÜZERİNDE DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORUZ’

Depremzede ailesiyle gemide yaşama tutunmaya çalışan Sami Kaya, “Önce deprem, ardından artçılar psikolojimizi bozdu. Karada çadırlara bile girmeye korkar olmuştuk. En ufak bir sallantıda sağa-sola koşuşturmaya başlıyorduk. Burada biraz daha rahatız. Deniz üze-rinde kendimizi daha güvende hissediyoruz” ifadelerini kullandı. Gemiye ailesiyle birlikte yerleştirilen ilköğretim okulu öğrencisi Ece Naz Yıldız ise “Depremden önce bu gemileri hep televizyonlardan, haberlerden görüyordum, binmeyi çok istiyordum. Keşke deprem olma-saydı da turist olarak bu gemiye binseydim. Bu gemiyle her yeri gezseydim” dedi.

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Depremzedelerin evi olan gemideki hüznü anlatan cümle: Keşke turist olsaydım
Gemide kalan depremzedeler için günde 3 öğün yemek çıkarılıyor.

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DÜNYAYA GEMİDE ‘MERHABA’ DEDİ

- Gül Şeker, hamileydi, doğuma bir hafta kalmıştı. Deprem felaketine yakalandı, evleri yıkıldı. Önce deprem sonrasındaki artçılar psikolojisini bozdu. O da kruvaziyer gemisine yerleştirildi. Gemideki 3’üncü gününde doğum sancıları başladı, ilk müdahale gemideki doktorlar tarafından yapıldı, ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede Almina Miray adını verdikleri kız çocuğunu dünyaya getirdi.

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Depremzedelerin evi olan gemideki hüznü anlatan cümle: Keşke turist olsaydım

Sağlıklı olan anne ve bebeği, tekrar gemiye getirildi. Şimdi umudu olan Almina Miray bebek ile gemide yaşama tutunmaya çalışıyor. Anne Gül, “Kızım umudumuz, bu ortamda tek yaşam sevincimiz oldu. Kızıma Almina adını koyacaktık, sonra bu geminin Miray Cruises firmasından kiralandığını öğrenince adını Almina Miray olarak koyduk. Deprem felaketini biz yaşadık inşallah kızım yaşamaz” diye konuştu.

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Depremzedelerin evi olan gemideki hüznü anlatan cümle: Keşke turist olsaydım
Fevzi Kızılkoyun Hatay’dan bildiriyor...

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#TPAO#Deprem Bölgesi#Gemi

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