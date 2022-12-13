Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğretmen ataması açıklaması: Çalışmalar yapılır, alım yapılacağı zaman duyurulur

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İşte Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları:

OKULLAŞMA ORANI

2000'li yıllara baktığımızda çok iyi olmadığımızı görüyoruz. 2000'li yıllarda lisedeki okullaşma oranının yüzde 44 olduğunu görüyoruz. Son 20 yılda çok ciddi bir ilerleme oldu. Öncelikle erişebilirliği artırmamız lazım. Okul yapmak lazım. 5 yaşında okullaşma oranı yüzde 99'a ulaştı. Orta öğretimde okullaşma oranı yüzde 95'e yükseldi.

Son 20 yıldaki eğitimdeki bu devasa yatırımları yapmamış olsaydı eğitimi ıskalamış olacaktı.

2000'li yıllarda 5 yaşında okullaşma oranı yüzde 11'di yüzde 99'a ulaştı. Bir yılda 6 bin 4 tane anaokulu yaptık.

ÖĞRENCİYE GIDA YARDIMI

AK Parti hükümeti son 20 yılda, eğitim ücretsiz, kitaplar ücretsiz, şartlı eğitim yardımı, burslar, pansiyonlar, taşımalı eğitim... Bunların hepsi bir araya geldiği için okullaşma oranı arttı. En dezavantajlı kesimler eğitime kazandırıldı. Son 20 yılda ücretsiz yemek yardımı yürürlükteydi.1,5 milyon öğrenci ücretsiz bu yardımdan yararlanıyor. Bunu 2023 yılında 4 milyona çıkaracağız. Okul müdürlerimiz gıda yardımına ihtiyacı olan öğrencileri belirliyor.

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MESLEKİ EĞİTİMDE HANGİ ADIMLAR ATILDI?

Meslek liselerinde sektör temsilcilerini sürece dahil ettik. Meslek liseleri üretim yapıyorlar. ARGE merkezleri kurduk. Meslek liseleri ilk kez ihracat yapmaya başladı. Sadece ürün üretmiyor, ürünü üreten cihazı da meslek liseleri üretiyor. Bu çok kıymetli bir şey. İstanbul'da bir lisemiz kağıt havluyu Fransa'ya ihraç etti.

2. en kritik olan hamlemiz mesleki eğitim merkezi. Çırak-Kalfa-Ustayı yetiştiren usta türü. 2022 hedefini tutturduk.

KÖY YAŞAM MERKEZİ

2000 bin tane köy okulunu hem öğrencilerimizin hem de köylerimizdeki vatandaşlarımıza hizmete açtık. 152 bin vatandaşımıza köy yaşam merkezi üzerinden eğitim verme fırsatımız oldu.

COVİD SALGINI

Şu an için herhangi bir risk yok. 2021-2022 yılında okullarımızı yüz yüze eğitime açtık. Okullarda her türlü önlemlerimizi alıyoruz.

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Şu anda grip vakaları yaygınlaştı. Sağlık Bakanlığı'yla koordineli haldeyiz. Şu an için okulları kapatmamızı gerektiren bir durum söz konusu değil.

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AKRAN ZORBALIĞI

Akran zorbalığını disiplin suçu kapsamına aldık.

MATEMATİK ÖĞRENCİYE NASIL SEVDİRİLECEK?

Biz 3 derse ağırlık verdik. Türkçe, matematik, yabancı dil. Herkes matematiğe önem verirken asıl problem anadilde. Geçen sene matematik seferliği başlattık. Yazın matematik yaz okulları açtık. Nihayi hedefimiz tüm öğrencilerimin matematik okuryazarlığını geliştirmek. Matematik korkulacak bir şey değil.

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI

Öğretmenlik meslek kanunu, öğretmenlerin 60 yıllık özlemiydi. Ama çok büyük manipülasyonlar oldu. Sınavları öğretmenlerin itibarına dokunulduğuyla ilgili bir algı operasyonu oldu. Sınava girmeyin diye boykot çağrısı oldu. Her yıl bu sınavları yapmaya devam edeceğiz.

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ÖĞRETMEN ATAMALARI

Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Bütçesiyle ilgili gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır.