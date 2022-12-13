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Bakan Bilgin’den milyonları ilgilendiren EYT mesajı: Ay sonunda çalışmayı bitiririz

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#Vedat Bilgin#EYT#Meclis
Bakan Bilgin’den milyonları ilgilendiren EYT mesajı: Ay sonunda çalışmayı bitiririz
Erdinç Çelikkan
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 11:58

Milyonlarca kişinin beklediği EYT'ye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, EYT çalışmasının Aralık ayı sonuna kadar bitirilip Meclis'e geleceğini umduğunu söyledi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların beklediği EYT konusunda çalışmaların henüz tamamlanmadığına dikkat çekerek, “Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürürüz diye umuyorum çünkü çok hızlı çalışıyoruz” dedi.

Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Bilgin, şunları söyledi:

“EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı. Çalışmamız bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Mecliste anlattım; EYT ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamları bir buçuk milyon demiştik. Şimdi 1 milyon 800 bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Farklı iş yerlerinde çalışmış hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanlar var.

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"AY SONUNDA TAMAMLARIZ"

EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum.

Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürürüz diye umuyorum çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil uzun zamandır çalışıyoruz.

"ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ"

(Sendikalaşma) İşçilerin örgütlenme sürecine ilişkin sendikalarla hep görüşüyoruz. Burada bir mevcut yönetmelikte olup uygulanmayan hususlar var bir de değiştirilmesi gereken hususlar var. Biz işkolu yönetmeliğinde bir değişiklik yapacağız. Yasal çalışmamız var onu da meclise götüreceğiz. Mevcut kanunda işveren işkolunu kendi oluşturuyor, bunu kaldırıyoruz. Yapılan işe göre bakarız, hangi iş koluna giriyorsa ona göre işkolunu tayin ederiz. Kanun bize o yetkiyi veriyor. O yetki etkin şekilde kullanılmamış ama şimdi kullanacağız. Sendikalaşmanın önündeki tüm engelleri kaldıracağız.”

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#Vedat Bilgin#EYT#Meclis

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