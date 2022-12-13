Bakan Koca: Gündemimizdeki en önemli konu bu, ilaçtaki sorunları çözeceğiz

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Koca, Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şu mesajları verdi:

AŞILAMADA SON DURUM

“Üst solunum yolu şikayetleriyle başvuran hastalarımız arttı. Bu hastalıklar en çok RSV sonra sırasıyla influenza, rhinovirüs ve covid şeklinde. Üst solunum yolu belirtisi olan kişiler maske takarak normal hayata karışmalı. Hastalığı ne olursa olsun bulaştırmamaya özen göstermeli.

Aşılama konusunda bir yavaşlama doğal olarak var. Ancak risk grubundaki kişilerin hatırlatma dozlarını olmasını tavsiye ediyorum. Güvenle Turkovac olabilirler.

BAZI İLAÇLARIN BULUNAMADIĞINA YÖNELİK İDDİALAR: SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ

Gündemimizdeki en önemli konu bu. Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı, bir yol haritamız var çözüm için. İlaç fiyatlarında yılda bir kez zam olması doğru değil. Belli dönemlerde en az iki kez olması gerektiği kanaatindeyiz. Ancak şunu belirtmeliyim; bu dönemde hasta sayımız ve reçete sayımız yüzde 40 oranında arttı. Dolayısıyla bu dönemde hasta yoğunluğu, reçete sayısının fazlalığı, belli ilaçlarda tüketimin yoğunluğu, ayrıca dünyada hammadde sorununun varlığı önemli bir neden. Buna ek olarak Şubat döneminde yapılacak bir önceki yılın Euro kuru ortaklaması üzerinden zam beklentisi bu sorunu daha da arttırıyor. Dolayısıyla bizim buna farklı bir yaklaşım getirerek olayı çözecek tedbiri hızla devreye almamız gerekiyor. Yıl içinde birden fazla güncelleme olabilir, onu tartışıyoruz. Bu döneme özel olarak, şubat öncesi dönemde ne yapabiliriz çalıştık. Çok uzun sürmeyecek.

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SAHTE DOKTOR SORUŞTURMASI

Konuyla ilgili soruşturmalarımızı açmıştık malum. Soruşturma sonuçlandı, bir iki gün içinde kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapacağız.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN EVLENDİRİLMESİ

O konuyla ilgili de soruşturmamızı açtık. Yerli HPV tanı kiti bir hafta on gün içerisinde devreye girecek. HPV aşısı ile ilgili de planımız hazırlanıyor. Hangi yaş gruplarına öncelikli olarak uygulayacağımız konusu üzerine çalışıyoruz.

Gözden Kaçmasın Bakan Koca: SMA hastalarında ikinci ilacın kullanımı için işlemleri başlattık Haberi görüntüle

BİLİM KURULU TOPLANACAK

Israrla söylüyorum. SMA’lı çocuklarla ilgili mesele kesinlikle ilacın maliyeti değil. Biz bütün çocuklara, etkinliği kanıtlanmış olan nurisenersen etken maddeli ilacı zaten veriyoruz.

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Bu ilacın kullanılamadığı durumlar için, spinal sorunu olan çocuklar için şimdi oral alımı olan ikinci bir ilacı da kullanıma alıyoruz. SMA Bilim Kurulumuz önümüzdeki haftalarda toplanacak. Gen tedavisiyle ilgili ise SMA Bilim Kurulumuz konuyu çok yakın takip ediyor, etkinliğiyle ilgili yeterli kanıt görülürse bu tedaviyi vermekten de asla geri durmayız.“