Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okullaşma oranları yüzde 99'un üzerine çıktı

Bakan Özer'in TRT Haber'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

81 ilin sorunlarını çözmeye çalışırken bu seçim süreci farklı bir deneyim oldu bizim için. Bir aydır Ordu'da vatandaşlarımızın dertlerini dinliyoruz. Benim için milletvekilliği seçimi olduğundan ilk deneyim. Vatandaşın kronik problemlerini çözebilmek, eğitim ihtiyaçları ve diğer ihtiyaçlarını çözebilmek çok ayrı bir deneyim ve güzellik. 1 ay içerisinde uzun yıllar bekleyen çok problem çözüldü. 14 Mayıs’a kadar söz verdiğim her şeyi çözeceğim. Ordu’ya 3.5 milyarlık dev yatırım verdik. 14 Mayıs’a yaklaştıkça çoğu proje realize oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN "3,5 MİLYON ÇOCUK EĞİTİMİN DIŞINDA" İDDİASI

Ben dinlerken hayretler içerisinde kaldım. Yalan söyleyebilirsiniz ama bu kadar büyük yalan olmaz.

Son 20 yılda devasa yatırımlar oldu. Eğitimle gençlerinizi buluşturduğunuzda geleceğe umutla bakabilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda Türkiye büyük bir eğitim seferberliği yaptı. 300 binler olan meslek lisesi sayısı 800 binlere çıktı. Herkesin eğitime erişebilmesi için okullar yapıldı.

Bu ülkede kadınlarımız sadece başörtüsünden dolayı eğitime ulaşamıyordu. Türkiye devasa bir eğitim seferberliği yaptı. Şu anda öğretmenler de başörtülü olarak derse gidebiliyor. Katsayı uygulaması bu dönemde kaldırıldı.

OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 99’U GEÇTİ, OKUL DIŞI 3.5 MİLYON ÖĞRENCİ YOK

OKUL öncesinden liseye kadar okullaşma oranı yüzde 99’a çıktı, okul dışı 3,5 milyon öğrenci yok. Muhalefetin yaptığı iftira. Devasa bir yalanla karşı karşıyayız. 94 bin 984. 100 bin nere 3 buçuk milyon nere. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibine yönelik en büyük saygısızlık. Madem değişiklik problemdi niye liseyi 3 yıla düşüreceğiz diyorsunuz. ‘Fakir fukaranın eğitim fırsatı elinden alındı’ diyor. Yaklaşık 4 buçuk milyar kitap dağıtıldı. Nitelikli yardımcı kaynaklar bastırarak dağıttık. 5 milyon öğrencimize her gün sıcak yemek veriyoruz. 525 milyar TL’lik yardım yapıldı. Çocuklar eğitimden geri kalınmasın diye yapıldı. İftiraları sahibine iade ediyoruz.

KÖY OKULLARI

2022 yılında köy okullarını açmak için yola çıktık. Pandemi sonrası o noktalar çok daha güvenli görüldü. Şu an 3 bin 155 köy okulunu hayata geçirdik. Her köy okulu içine halk eğitim merkezi kurduk. Bizim yaptığımız her şeye onlar, biz yapacağız diyor. Vatandaşlar köy okullarının açıldığını zaten görüyor.

6 bin 700 anaokulu kapasitesini vatandaşımızın hizmetine sunduk. 5 yaş okullaşma oranı yüzde 99. Türkiye'de artık okullaşmayla ilgili bir sorun kalmadı. Tarım liselerinde dünya gıda krizine hazırlık için AR-GE çalışmaları da yapıyoruz.

'MESLEK LİSELERİ ARTIK YURT DIŞINA İHRACAT YAPIYOR'

Mesleki eğitim ihtiyaç duyulan dinamik bir eğitim inşası gerçekleştirmek. Sektörün tüm temsilcilerini mesleki eğitim süreçlerine dahil ettik. Müfredat birlikte güncelleniyor ve planlanıyor.

'ÇIRAKLIK-KALFALIK PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ'

COVID-19 döneminde birçok ülke paraları olmasına rağmen baskıya ulaşamadılar. Bir anda meslek liselerinin yönünü buraya çevirdik. İhtiyaca göre bu alana çevrildi. Mesleki liselerimizde solunum, maske makinesi gibi birçok üretim gerçekleştirildi. Dünyanın büyük bir sorunu olan çıraklık-kalfalık problemi Türkiye'de çözülmüş oldu.

Meslek lisesi öğrencileri üretiyor. Meslek liseleri artık yurt dışına ihracat yapıyor. N95 maske makinesini üretti meslek liaseleri. Olağan üstü koşullarda milletinin yanında.

DEPREM BÖLGESİNDE 74 BİN 24 ÖĞRENCİ MEMLEKETİNE DÖNDÜ

Olağanüstü koşullarda eğitimin normalleştirilmesi önemli. Her şartta eğitime devam etmeliyiz dedik. 10 ildeki eğitimi çok hızlı netleştirdik. 465 bin vatandaşımıza ev sahipliği yaptık. 74 bin 24 öğrencimiz tekrar naklini kendi memleketine aldırdı.

Son 20 yılın tek seferdeki öğretmen atamasını gerçekleştirdik. 45 bin öğretmen atamasında tüm branşlarda önemli oranlarda öğretmen ataması yaptık. 2023 yılında tekrar atma da inşallah olur. Başvuru yapan tüm engelli öğretmen atandı.

234 EK ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK

Buradan bir müjde verelim. Engelliler haftası olarak kutlanıyor. 234 tane kontenjan açmadığımız için atanamayan öğretmenimiz vardı. Bu öğretmenlerimizin bugün itibari ile başvurularını alacağız ve cuma günü atayacağız.