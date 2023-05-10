Türkiye geri sayıma geçti... Al Jazeera adayları mercek altına aldı! Seçime günler kala çarpıcı analiz

Haberin Devamı

Dünya Ankara'daki gelişmeleri anbean takip ediyor.

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Türkiye'yi mercek altına alan Al Jazeera dikkat çeken bir analiz yayınladı.

Adayları okurlarına tanıtan Katar merkezli Al Jazeera 'Erdoğan 2000'ler ve 2010'ların başında Türkiye'nin ekonomik ve kurumsal dönüşümüne öncülük etti. Bu, Erdoğan'a hayatlarının düzeldiğini söyleyen destekçilerinden büyük bir iyi niyet kazandırdı' dedi.

Aynı haberde 'Kendisi aynı zamanda Türkiye'yi uluslararası sahnede güçlendiren ve ülkenin nüfuzunu artıran biri olarak görülüyor' yorumuna yer verildi.

Haberin Devamı

'Kılıçdaroğlu, merkez sol Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) on yıldan fazla bir süredir seçim yenilgileri yaşatıyor' diyen Al Jazeera haberde şu ifadelere yer verdi;

'Eleştirmenler, bu seçim yenilgilerinin Erdoğan'ı yenip Türkiye'ye liderlik edecek kadar güçlü olmadığını gösterdiğini söylüyor. Kendi ittifakının önde gelen üyelerinden biri olan milliyetçi İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener, Mart ayında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını önce reddetmiş, ardından da pozisyonunu değiştirmişti.'

Muharrem İnce için 'Arkasında bir ittifak olmayan tek aday' değerlendirmesinde bulunan Al Jazeera Sinan Oğan için 'Özellikle Suriyeli mülteciler söz konusu olduğunda, yabancı düşmanı ve aşırı sağcı politikalara sahip olmakla suçlanıyor' dedi.

İngiliz BBC seçimin önemine 'Türkler tarihi bir dönüm noktasındalar' diyerek vurgu yaptı.

'20 yılı aşkın bir süredir iktidarda olan Recep Tayyip Erdoğan, güçlü, çok taraflı bir Türkiye ve altı milyon istihdam yaratma sözü veriyor' diyen BBC haberinin devamında şu ifadelere yer verdi;



'Kılıçdaroğlu ise ülkeyi yeniden Batı yanlısı, daha demokratik bir duruşa yönlendirmek istiyor.'

Haberin Devamı

14 Mayıs seçimleri öncesinde Türkiye'nin altı muhalefet partisinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında birleştiğini yazan France 24 'İnce'nin adaylığı Erdoğan karşıtı oyları bölmekle tehdit ediyor' yorumunda bulundu.

Yurtdışında oy verme işleminin sona erdiğini yazan Al Monitor yüzde 51 katılım ile rekor kırıldığını duyurdu.

Almanya'nın yurtdışında en fazla Türk'ün yaşadığı ülke olduğunun altını çizen DW, yurtdışı oylarının arttığını yazdı.

POLİTİCO: YUNANİSTAN'IN BAŞINI AĞRITTI

Politico 'Türkiye seçimleri Yunanistan'ın başını ağrıttı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberin Devamı

Haberde 'Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'dan daha yumuşak bir ton kullanıyor, ancak Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki stratejik 'kırmızı çizgileri' sorun olmaya devam edecek' denildi.

ABD merkezli Bloomberg hem Washington'ın hem de Moskova'nın Türkiye'deki Seçimleri yakından takip ettiğini yazdı.

Yunan Ethnos 'Gaziantep'te AK Parti'nin seçim standına CHP'li bir grup tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi' dedi.