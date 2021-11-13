MHP lideri Bahçeli'den Başak Cengiz paylaşımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tarihi gün Seyahat süresi 6 dakikaya iniyor...Tarihi gün! Seyahat süresi 6 dakikaya iniyor...#1915 Çanakkale Köprüsü
Fatih Terim çılgına döndü Sahaya indi ve tesislere gönderdi...Fatih Terim çılgına döndü! Sahaya indi ve tesislere gönderdi... #Galatasaray
Natalie Woodun tam 40 yıldır çözülemeyen ölümü... O gece o yatta neler yaşandıNatalie Wood'un tam 40 yıldır çözülemeyen ölümü... O gece o yatta neler yaşandı?#Natalie Wood
Türkkana küfür tepkisi ‘Olgunlukla karşılayanlara millet sandıkta cevap verecek’Türkkan'a küfür tepkisi! ‘Olgunlukla karşılayanlara millet sandıkta cevap verecek’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son vidayı sıktı Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kanal İstanbul mesajıSon vidayı sıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bahçeliden Başak Cengiz paylaşımı: Hepimizin tüylerini diken diken etmiştirBahçeli'den Başak Cengiz paylaşımı: Hepimizin tüylerini diken diken etmiştir#Devlet Bahçeli
Fatih Terimden derbi öncesi sürpriz formül Süper Lig takımına gidiyor derken...Fatih Terim'den derbi öncesi sürpriz formül! Süper Lig takımına gidiyor derken... #Hazırlık Maçı
Hayat felç oldu, Merkel açık açık uyardı: Önümüzdeki haftalar zor geçecekHayat felç oldu, Merkel açık açık uyardı: Önümüzdeki haftalar zor geçecek!#ALMANYA
Radikal karar Dünya bu yasağı konuşuyor... Aşı olmayanlar alınmayacakRadikal karar! Dünya bu yasağı konuşuyor... Aşı olmayanlar alınmayacak#Rusya
Sosyal medya fenomenlerine büyük şok TutuklandılarSosyal medya fenomenlerine büyük şok! Tutuklandılar#İzmir
BAYKAR Genel Müdürü Bayraktar Hurriyet.com.trye açıkladı: Tarihi bir gelişmeBAYKAR Genel Müdürü Bayraktar Hurriyet.com.tr'ye açıkladı: Tarihi bir gelişme#Savunma Sanayi
Akın ediyorlar... Rezervasyonlar günler öncesinden başladı Küçük İsviçre diyebilirimAkın ediyorlar... Rezervasyonlar günler öncesinden başladı! 'Küçük İsviçre diyebilirim'#Artvin
Dünyayı en çok kirleten milyarderler hangileri Listede Elon Musk ve Bill Gates de var...Dünyayı en çok kirleten milyarderler hangileri? Listede Elon Musk ve Bill Gates de var...#İklim Krizi
Ünlü oyuncunun son hali: Yıllar onu da vurduÜnlü oyuncunun son hali: Yıllar onu da vurdu#Tom Cruise
Batıl inancım çok, sirkeli suyla yıkanıyorum'Batıl inancım çok, sirkeli suyla yıkanıyorum'#Hazal Kaya
HABERLERGündem Haberleri

MHP lideri Bahçeli'den Başak Cengiz paylaşımı

#Devlet Bahçeli#Başak Cengiz#Kadın Cinayeti
MHP lideri Bahçeliden Başak Cengiz paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz ile ilgili bir mesaj yayımladı. Bahçeli, "Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza yönelik her neviden saldırı ve şiddet girdabı maalesef genişleyerek toplumsal huzur ve sükûnetimizi tehdit etmektedir. Aldığımız her acı haber, duyduğumuz her vahşi olay hüznümüze hüzün eklemekte, yüreklerimize ateş düşürmektedir.

"HEPİMİZİN TÜYLERİNİ DİKEN DİKEN ETTİ"

İstanbul Ataşehir’de eline aldığı samuray kılıcını masum bir evladımıza hunharca sallayıp katleden cani hepimizin tüylerini diken diken etmiştir. Ne üzücü bir kayıptır ki, Mimar Başak Cengiz kızımız 28 yaşında hayata gözlerini yummuştur.

Gözden Kaçmasın

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengizin nişanlısı isyan ettiSamuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısı isyan ettiHaberi görüntüle

Acı sadece Cengiz ailesinin acısı değil, içinde yetiştikleri camiamızın ve aziz milletimizin de acısıdır. Başak Cengiz kızımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hem muhterem ailesine hem de camiamıza baş sağlığı temennilerimi iletiyorum.

"AKLİ DENGESİ BOZUK BAHANELERİNİN CİNAYERİ PERDELEMESİNE MÜSAADE EDİLMEMELİ"

Haberin Devamı

Ayrıca katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Başak Cengizin ailesine taziye telefonuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye telefonuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#Başak Cengiz#Kadın Cinayeti

BAKMADAN GEÇME!

Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs