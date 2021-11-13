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Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısı: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz

#Kadın Cinayeti#Başak Cengiz#Can Göktuğ Boz
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengizin nişanlısı: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz

İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) nişanlısı Mahir Mızrak, Boz'un akli dengesinin yerinde olmadığı iddialarına tepki gösterdi. Mızrak, "Gazeteciler fotoğraf çekerken yüzünü gizlemeyi akıl eden birinin deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz" dedi.

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İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan gelen, tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi de Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, Can Göktuğ Boz'un akli dengesinin yerinde olmadığı iddialarına, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Mızrak, Boz'un yakalandıktan sonra yüzünü gizlerken gazeteciler tarafından çekilen fotoğrafıyla birlikte paylaştığı mesajında, "Samuray kılıcı ile cinayet işleyen, kendisine direnemeyeceğini düşündüğü için kadını hedef seçtiğini söyleyen, gazeteciler fotoğraf çekerken yüzünü gizlemeyi akıl eden birinin deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz" dedi.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengizin nişanlısı: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz

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'ANNESİNİN YARGILANMASINI İSTİYORUM'

Mahir Mızrak, Can Göktuğ Boz’un avukat annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu'nun da yargılanmasını istediğini belirterek, "Annesinin yargılanmasını istiyorum. Böyle bir cani yetiştirdiği için, yaptığı şeyi savunacak kadar vicdansız olduğu için" yazdı.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengizin nişanlısı: Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz

Mahir Mızrak, nişanlısı Başak Cengiz ile çekilen fotoğraflarını da "Nur yüzlü meleğim, bakmaya doyamadığım, dokunmaya kıyamadığım Allah'ıma emanetsin. Seni çok seviyorum, çok özledim. Allah'ım sabrını ver yarabbim çok zor çok" mesajıyla paylaştı.

Mızrak, Cengiz'in 'melek kanadı' takılmış fotoğrafını da paylaşarak, "Meleğim gitti meleğim. Mekanın cennet olsun nur yüzlüm" dedi.

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#Kadın Cinayeti#Başak Cengiz#Can Göktuğ Boz

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