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Başak Cengiz'in son mesajları ortaya çıktı! Samuray kılıcıyla katledilmişti

#Başak Cengiz#Can Göktuğ Boz#Samuray Kılıcı
Başak Cengizin son mesajları ortaya çıktı Samuray kılıcıyla katledilmişti

Mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı. Can Göktuğ Boz’un avukatlığını üstlenen annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu 14 yaşından bu yana psikolojik tedavi gören oğlu ile 3 yıldır görüşmediklerini, babası Ali Boz ise her gün görüştüğü oğlunun cinnet geçirdiğini söyledi. Tüm Türkiye, ailenin “Psikolojik sorunları vardı” savunmasına tepkili. Başak Cengiz'in, bir yakınına sosyal medyadan 22 Eylül'de gönderdiği mesajda baharda düğün yapmayı planladığını yazdığı ortaya çıktı.

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İstanbul Ataşehir’de hayatında ilk kez gördüğü Başak Cengiz’i (28) samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un (27) babası Ali Boz bir dönem Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği’nin İstanbul Şube Başkanlığı’nı yapmıştı. Annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu ise Üsküdar’da avukatlık yapıyordu. Çift yıllar önce ayrılmıştı. Can Göktuğ Boz, babasına ait Ataşehir’deki evde tek başına yaşıyordu. Ali Boz’un iddiasına göre oğlu küçük yaştan itibaren psikolojik tedavi görmüştü. Son 3 senedir ise gayet sakindi. Her gün babasının ofisine gidiyor ya da babası eve geliyor, birlikte yemek yiyorlardı. İddiasına göre oğlunun duvarlara astığı notlar vahşet içermiyor, unutkanlığı olduğu için unutmaması gereken şeyleri yazıyordu.

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HÂKİME GÜLÜYOR

Başak Cengiz’in ailesi için kahrolduğunu anlatan Ali Boz, verdiği röportajda oğlunun psikolojik durumunu ise şöyle anlattı: “Hâkimin karşısında gülüyor. Hâkim, diyor ki; ‘Sen mi öldürdün?’, ‘Evet hatırlıyorum, ben öldürdüm. Ama niye öldürdüm bilmiyorum’ diyor. Karşı tarafa kahroluyorum. Gencecik kızcağız öldü. Cinnet geçiriyor, ilk gördüğü kişiyi öldürüyor. Bunun açıklaması yok. Akşamdan beri karşı tarafa ağlıyorum. Ben oğlumu savunacak değilim. Kelepçe takıp da elimde gezdiremem ki. El bebek gül bebek yetiştirdik. Yanımdaki süs köpeği gibi taşımışım.”

AVUKATI ANNESİ

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Can Göktuğ Boz’un avukatlığını ise annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu üstlendi. Yomralıoğlu mahkemede, “Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor. Sıkıntıların arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim. Bu sebeple gözlem altına alınmasını ve tedavisinin yapılmasını talep ediyorum” dedi.

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KOMŞULARI ANLATTI: ‘HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM’ DİYE BAĞIRIRDI

Anne ve babasının çizdiği profile göre, toplum için hiçbir şekilde tehdit oluşturmayan Can Göktuğ Boz’la aynı sitede yaşayanlar ise tam tersi görüşte. Can Göktuğ Boz’un defalarca elinde bıçak ya da kılıçla cama çıkarak “Hepinizi öldüreceğim” diye bağırdığını, evinde bile kılıçla gezdiğini büyük bir korkuyla anlatıyorlar. Komşulardan Bahar Akkanat, “Benim yan bloğumda oturuyordu. 6 ay boyunca bağırtı seslerini duyuyordum. 3 ay önce polis çağırdım sesten rahatsız olup. Sabaha karşı küfürler edip duvarlara vuruyordu. Benim çocuğum var, bu sitede neredeyse 300 tane çocuk var. Hepimizi kesebilirdi. Herkes onu şizofren ilaçlarını alıyor zarar vermez diye kabullenmişler” diye konuştu.

Bir komşusu ise, “Çocuklara kılıcı sallayarak ‘Öldüreceğim sizi’ demiş. Bu insanın hastanede olması gerekiyordu” dedi.

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AİLESİNE TEPKİ BÜYÜK

Sosyal medya kullanıcıları oğullarının psikolojik durumunu bildikleri halde tedavi ettirmeyen ya da ilgilenmeyen annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu ve babası Ali Boz’a da tepki gösteriyor. Anne ve babasının bakım yükümlülüğünü yerine getirmediği için cezalandırılmasını isteyenler de var.

BAŞAK’IN NİŞANLISI KONUŞTU: AİLESİ DE YARGILANSIN

Mimar Başak Cengiz’in nişanlısı Mahir Mızrak sosyal medya hesabından nişan fotoğraflarıyla birlikte acısını paylaştı. Mahir Mızrak, Başak Cengiz’in başında papatya tacıyla birlikte çekildikleri fotoğrafa, “Nur yüzlü meleğim. Bakmaya doyamadığım, dokunmaya kıyamadığım. Allah’ıma emanetsin. Seni çok seviyorum. Çok özledim. Allah’ım sabrını ver yarabbim. Çok zor” yorumu yaptı. Nişanlısının melek olarak resmedildiği bir çizimi de paylaşan Mahir Mızrak, “Meleğim gitti meleğim. Mekanın cennet olsun nur yüzlüm” diye yazdı. Cinayet haberini de paylaşan Mahir Mızrak, “Annesinin yargılanmasını istiyorum böyle bir cani yetiştirdiği için. Yaptığı şeyi savunacak kadar vicdansız olduğu için” dedi. 

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Başak Cengizin son mesajları ortaya çıktı Samuray kılıcıyla katledilmişti

SON MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Bir inşaat projesi için İstanbul'da bulunan ve burada uğradığı saldırıda yaşamını yitiren Cengiz'in, bir yakınına sosyal medyadan 22 Eylül'de gönderdiği mesajda baharda düğün yapmayı planladığını yazdığı ortaya çıktı. Cengiz'in, babaevindeki odasında düğün eşyalarının yanı sıra nişanlısı Mızrak tarafından gönderilen çiçek de yer alıyor.

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#Başak Cengiz#Can Göktuğ Boz#Samuray Kılıcı

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