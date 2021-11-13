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Vahşet ortaklığı: Katillerden kopya ifade

#Başak Cengiz#Ceren Özdemir#Özgür Arduç
Vahşet ortaklığı: Katillerden kopya ifade

Başak Cengiz’i katleden Can Göktuğ Boz ile Ceren Özdemir’i katleden Özgür Arduç’un ifadelerindeki benzerlik dikkat çekti. İki katil de “Öldürmek daha kolaydı, o yüzden genç kadınları seçtik” dedi.

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Başak Cengiz’i katleden Can Göktuğ Boz ifadesinde dehşete dair bütün detayları anlattı. ‘Birini öldürmek için’ arayış içinde olduğunu söyledi. Öldürmek için neden Başak’ı seçtiğini de aynı soğukkanlılıkla şöyle açıkladı: “Evden öldürmek için çıktım. Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim.”

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‘NEDEN’LERİ AYNI

Başak’ın katledilmesi iki yıl önce Ordu’da katledilen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i akla getirdi. İki kadın da neredeyse tamamen benzer şekilde katledildi. Her ikisi de yolda her şeyden habersiz yürürken, katletmek için kurban arayan psikopat katillerin hedefi olmuştu.

Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019’da evine giderken kendisini sinsice takip eden Özgür Arduç’un kurbanı oldu. Arduç da öldürmek için sokağa çıkmış ve kurban aramaya başlamıştı. Ceren’i katlettikten sonra yakalandı. Hedef olarak Ceren’i neden seçtiğini de şu sözlerle açıkladı: “Genç bayan ve erkekleri öldürmeyi planlıyordum. Bunları seçmemdeki amacım zayıf olmaları, bu nedenle daha kolay öldürebileceğimi düşünüyordum.”

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‘YÜREĞİM KALDIRMIYOR’

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Ceren Özdemir’in babası Yılmaz Özdemir, Başak’ın katledilmesinden duyduğu üzüntüyü Hürriyet’e şöyle anlattı: “Ceren’in acısını bir kez daha içimde hissettim. Başak’ın anne-babasının nasıl bir acı çektiğini çok iyi anlıyorum. Artık haber bile izlemek istemiyorum. Bu tür haberleri duymaya dayanamıyorum. Yüreğim kaldırmıyor. Caniler sokaklarda. Bu canilere karşı nasıl önlem alınacak. Ceren, Başak... Kaç tane çocuğumuz böyle katledildi. Yakalanınca ‘Psikopatım’ deyip geçiyorlar. Bu kadar kolay mı?”

‘FARKLI BİR KATİL TÜRÜ’

Adli bilimler uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy “Seri katiller öldürdükten sonra yakalanmamak için ellerinden geleni yapar. Ceren ve Başak’ın katilleri farklı bir tür. O kadar uluorta bir cinayetin ardından yakalanacaklarını biliyorlar. Çok farklı bir dürtü ile hareket ettikleri belli ” dedi.

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#Başak Cengiz#Ceren Özdemir#Özgür Arduç

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